En fauteuil ? Et alors ?

Devenu paraplégique suite à un accident de la route, Manston, aidé par son amour de la musique, sort « Derrière le miroir », reflet de son nouveau regard sur la vie. Album de rock efficace et direct, celui-ci nous rappel que la musique est faite pour tous.

Manston est l’essence même du rockeur et « Derrière le miroir » est bel et bien un album de Rock. Que l’on se le dise Manston armé de sa six cordes n’est pas là pour rigoler. Il nous délivre un reflet de la vie tout aussi brut que ses riffs de guitare.

Dix chansons aux sonorités apportées par le rock d’outre-manche forment un album qui, malgré une simplicité linéaire, a le mérite d’être bien mené d’un bout à l’autre. En effet, l’album s’écoute bien et aucune chanson n’est « mauvaise », les paroles (chantées en français) nous rappel quelque grand nom de la scène rock française tel que Noir Désir. Une voix un peu pincée et des solos de guitare bien construits, des riffs simples mais efficaces et surtout la passion, pour ne pas dire l’amour de Manston pour cette musique font de cet album un bon album de Rock.

Rien de nouveau, rien d’atypique seulement de l’efficacité.

Paraplégique ou non, Manston « rock ».

David Guillemaud