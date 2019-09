En Bolivie, les personnes handicapées lèvent un mouvement de protestation de trois mois

Des personnes handicapées de Bolivie, initiateurs d’une marche de 1.400 km sur la capitale La Paz pour obtenir une amélioration de leur sort, ont levé samedi un mouvement de protestation lancé il y a trois mois, après avoir obtenu une loi handicapés et un subside annuel.

Une centaine d’invalides et sympathisants, qui campaient depuis dix jours à La Paz dans une rue adjacente à la présidence, ont levé le camp samedi, en même temps qu’ils annonçaient la levée des protestations à l’échelle du pays. “Nous retournons d’où nous venons, après trois victoires majeures: avoir obtenu la promulgation d’une loi, une prime pour les personnes avec un handicap et avoir changé la conscience de la société envers ce secteur de la population”, a déclaré à la presse un leader du mouvement, Carlos Mariaca.

La protestation désespérée des personnes handicapées – certains en grève de la faim, d’autres se mutilant – était devenue au fil des jours de plus en plus embarrassante pour le gouvernement socialiste d’Evo Morales, qui se présente comme un champion des droits des populations vulnérables.

Des heurts avaient aussi éclaté entre manifestants et police, faisant 20 blessés, et aboutissant à la mise de détention de plusieurs personnes, dont deux personnes handicapées. Le gouvernement qui depuis 2006 a fait davantage que ses prédécesseurs pour les 88.000 handicapés du pays, avait instauré une prime annuelle de 1.000 bolivianos (143 dollars) par an, mais refusait les 3.000 bolivianos réclamés par les handicapés, sous peine selon lui de mettre à mal le budget du pays andin, l’un des plus pauvres d’Amérique du Sud.

Il a accéléré l’examen d’une “Loi de traitement préférentiel”, promulguée vendredi, qui énonce notamment des garanties concernant l’emploi ou l’accès au crédit, au logement, mais dont la mise en oeuvre reste sousmie à la publication de décrets d’application.

(AFP)