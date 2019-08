Employment Week : l’édition 2010 se profile

Plusieurs changements ont été effectué cette année, afin de recentrer l’évènement au coeur de l’Union européenne. C’est en novembre que la DG Emploi, Affaires Sociales et Egalité des Chances publiera son rapport sur l’emploi en Europe. Employment Week sera donc le moment opportun pour prendre conscience des conclusions de ce rapport, et en même temps un forum pour élaborer les politiques qui en découlent. Employment Week sera axée autour des thèmes choisis par l’UE pour 2010 et 2011 : le Combat contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale, et les Avantages du Volontariat partout en Europe.

Afin de mieux refléter cette collaboration et ces liens renforcés avec la Commission Européenne, l’événement s’appelle dorénavant Employment Week – Le Forum Européen de l’Emploi.

Le programme de la Conférence est en cours d’élaboration mais la présence de plusieurs intervenants est déjà à noter :