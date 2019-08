Emploi : une journée de rencontre en Haut Val-d’Oise

La direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 95 a mandaté la Maison de l’Emploi et de l’Initiative Économique du Haut Val d’Oise pour mettre en œuvre la deuxième édition de « Handicap : Rencontres Départementales » avec le concours financier d’Air France et DHL Express. Cet événement aura lieu mardi 1 er octobre 2013 à l’Espace Saint Exupéry*.

Deux temps forts caractérisent cette journée.La matinée sera consacrée à « l’Achat Respon-sable » permettant aux entreprises et collectivités de rencontrer des structures offrant des prestations et services (EA, Ésat,…) mais aussi la possibilité pour tous d’assister à une conférence/débat autour de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (rse) et des Clauses So-ciales animée par des professionnels reconnus. L’après-midi, ouverte à tous, sera l’oppor-tunité d’accueillir un large public autour de « Villages Thématiques » (formations, entreprises, institutionnels, associations, partenaires…) pour qu’il puisse s’informer, échanger et prendre de multiples contacts.

* 32 bis rue de la station à Franconville.

