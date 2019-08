Emploi: Travailler avec un(e) collègue de petite taille

Notre série « Travailler avec un collègue en situation de handicap », réalisée par notre partenaire Talentéo, évoque cette fois-ci une situation handicapante qui n’est pas toujours considérée comme telle, alors qu’elle peut pourtant entraîner de nombreuses difficultés au quotidien: la petite taille. Olivier, acheteur spécialisé, présente ici sa vie professionnelle en cohabitation avec sa petite taille.

Qu’est-ce que le « nanisme »?

Le « nanisme » est une condition caractérisée par une taille inférieure à plus de 20% de la taille moyenne de la population. Cependant si l’on donne un nom global à ce handicap, il n’en demeure pas moins plus d’une centaine de raisons possibles au nanisme. Ainsi, parmi les plus fréquentes, nous pouvons citer l’achondroplasie ou l’hypochondroplasie qui sont deux résultantes d’anomalies constitutionnelles et osseuses.

D’autres facteurs peuvent également entrer en jeu, ainsi l’origine ethnique peut être un facteur très important d’une petite taille, tout comme un déficit hormonal ou nutritionnel. La scoliose, lorsqu’elle est très marquée, peut aussi provoquer une petite taille.

Les seuls traitements possibles pour une personne de petite taille sont des hormones de croissance administrées durant la croissance qui peuvent permettre d’atténuer ce handicap dans le cadre de symptômes physiologiques, alors que les causes génétiques sont difficiles à atténuer.

Les conséquences du « nanisme » vont ainsi concerner uniquement un aspect physique et physiologique.

Quelle est la représentation classique de ce handicap par le public ?

Les personnes de petite taille ont été, et sont parfois encore, considérées comme des personnes ne pouvant exprimer qu’une seule émotion: la joie. Ces personnes se trouvent très souvent victimes d’une représentation populaire très ancrée. En témoignent les épreuves de « lancer de nains » qui ne furent interdites que récemment, ou encore les difficultés que peut avoir Mimie Mathy à obtenir un rôle n’étant pas associé à sa taille, ou à jouer un personnage de méchant.

Comme nous vous le disons souvent, il ne faut ainsi pas s’arrêter à l’image qui peut être véhiculée dans la représentation et découvrir la personne dans son intégralité professionnelle.

Le témoignage d’Olivier

Pouvez-vous vous présenter?

J’ai 29 ans et je vis à Paris depuis 10 ans. J’ai fait des études en école de commerce, un cursus en contrôle de gestion suivi d’un master spécialisé en achats. Je travaille au sein d’une équipe achats, spécialisée sur des projets de construction et de rénovation de gares ou bâtiments ferroviaires divers depuis 5 ans. Je suis acheteur sur des projets concernant des budgets allant de 1,5 à 15 millions d’euros. Je suis atteint d’un nanisme de type achondroplasie. Je mesure 1,28 m.

Connaissez-vous des personnes célèbres de petite taille?

Les plus connues sont:

Quels sont les préjugés les plus courants quant à l’efficacité professionnelle des personnes de petite taille?

Les préjugés qui sont le plus souvent rencontrés sont la croyance qu’il existe un rapport entre la taille d’une personne et la taille de son cerveau. Les gens pensent ainsi que nous sommes atteints de déficience intellectuelle, ou encore que nous avons des difficultés à avoir un raisonnement, à être efficaces et flexibles. Par ailleurs, nous sommes souvent pris pour les comiques de l’équipe, comme des personnes ne sachant s’exprimer que joyeusement. Notre handicap ici se trouve être un manque de crédibilité professionnelle. Mais ce manque de crédibilité ne vient pas d’une quelconque absence de capacités et de compétences, seulement de l’image que notre petite taille renvoie.

Quelles sont les réelles difficultés des personnes de petite taille dans leur travail?

Ces difficultés, lorsqu’elles sont présentes, ne concernent certainement pas une quelconque incapacité intellectuelle. Selon le degré de mobilité physique de la personne de petite taille, il peut y avoir quelques difficultés à se déplacer sur de longues distances, à rester longtemps debout, ou à atteindre des éléments placés en hauteur. Les aménagements nécessaires sont très simples à mettre en œuvre : il s’agit principalement de l’aménagement du poste de travail afin d’obtenir une ergonomie optimale. Cependant, cet aménagement ne diffère pas vraiment des aménagements optimaux de toute personne, en situation de handicap ou pas. A savoir: une assise droite, un repose-pied, un dossier de chaise modulable.

Quelles sont les tâches professionnelles impossibles à réaliser pour une personne atteinte de ce handicap?

Il ne s’agit que de tâches mobilisant des capacités physiques. En effet, une personne de petite taille ne va pas pouvoir effectuer des tâches d’archivage ou de transport de matériel, car le port de charges lourdes lui sera difficile.

Comment en parler à son équipe de travail?

Une personne de petite taille doit être intégrée exactement de la même manière que toute nouvelle personne intégrant un service: il faut lui réserver le meilleur accueil qui soit. Pour le reste, il suffit simplement de préciser à son équipe que cette personne est de petite taille – atteinte de nanisme – et que quelques aménagements individuels seront nécessaires. L’important, lors de l’intégration d’une personne de petite taille au sein de ses équipes, est de se focaliser sur l’arrivée de la personne et non sur son handicap.

Si vous aviez un message à faire passer à tous les patrons français au sujet de l’emploi des personnes de petite taille, quel serait-il?

Les personnes de petite taille vivent avec leurs différences depuis le jour où elles en ont pris conscience. Et elles assument ces différences qui font partie de leur vie. Elles savent relever tous les défis, ont une grande facilité d’adaptation et d’intégration. Elles comblent leur différence de taille par une rigueur couplée à beaucoup d’ambition. Les personnes de petite taille souhaitent être sur un pied d’égalité avec les personnes de taille classique. Leur taille impacte uniquement leur aspect physique.

Retrouvez de plus amples informations sur le site internet de l’Association des Personnes de Petite Taille : www.appt.asso.fr.