Emploi : rencontres Handicap à Issy

Le 28 avril 2011, pour la première fois, cinq entreprises d’Issy-les-Moulineaux s’associent et ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs métiers aux personnes handicapées.

Bouygues Telecom, Bouygues Immobilier, Cisco Systems, Sodexo et Steria lancent Rencontres Handicap @ Issy en partenariat avec la Mairie d’Issy-les-Moulineaux, Seine Ouest Entreprise & Emploi, les associations Tremplin et l’AFIJ. Cette journée Portes Ouvertes s’adresse aux personnes en situation de handicap, avec l’objectif de leur faire découvrir les activités et les métiers des entreprises qui les reçoivent, leur permettre d’y rencontrer les collaborateurs et leur présenter les actions mises en place à leur attention. Cette initiative aura lieu le 28 avril 2011 de 12h00 à 18h00.

A la découverte des métiers à travers des ateliers thématiques

Cette journée est ouverte à toutes les personnes en situation de handicap, étudiantes ou en poste, en formation ou en recherche d’emploi, qui souhaitent s’informer sur les métiers exercés au sein de l’entreprise. Toutes pourront ainsi découvrir les coulisses de cinq grandes sociétés, leaders sur leur marché respectif, et échanger avec les employés qui y travaillent au quotidien.

Collaborateurs et managers proposeront, avec le support des Responsables RH, des ateliers thématiques sur les métiers opérationnels et fonctionnels propres à leur secteur d’activité.

Un événement interentreprises innovant

Cette initiative est une première qui s’inscrit dans une volonté partagée de faire avancer l’emploi des personnes handicapées par des actions concrètes.

« La ville est fière de voir ses entreprises se mobiliser pour favoriser l’emploi des personnes handicapées, souligne André Santini, ancien Ministre, Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux.

Nous soutenons cette démarche qui s’inscrit dans la droite ligne des actions engagées par Issy-les-Moulineaux et félicitons les collaborateurs de ces entreprises qui ont mis en commun leurs efforts pour faire découvrir leurs métiers aux personnes atteintes d’un handicap ».

Une action de sensibilisation inscrite dans le tissu local

Cette journée Portes Ouvertes marque la première étape d’une mobilisation durable. En créant « Rencontres Handicap @ Issy », les entreprises d’Issy-les-Moulineaux mobilisées le 28 avril prochain souhaitent mener des actions régulières à destination des personnes en situation de handicap dans une démarche de progrès continu. Plusieurs autres entreprises d’Issy-les-Moulineaux ont déjà fait part de leur souhait de se joindre aux éditions futures de « Rencontres Handicap @ Issy », parmi lesquelles Microsoft, qui met cette année à disposition des navettes pour faciliter les trajets entre les entreprises.

Les inscriptions se font jusqu’au 22 avril 2011

via un site dédié créé spécialement pour l’occasion :

www.cisco.fr/rencontre-handicap