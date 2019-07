Emploi : mutualiser pour réussir

A l’initiative de toute la démarche, on trouve le centre de Formation des Professions Bancaires (CFPB). « Nous avions signé une convention avec l’Agence française de Formation pour Adultes (AFPA) pour mener une approche commune en matière de formation. » de l’étude de l’évolution naît un constat. Deux postes vont être probablement particulièrement demandés dans les années à venir par la profession bancaire, celui de téléconseiller (11 000 postes) et celui de chargé de clientèle (24 000 postes). « Même si la crise dans laquelle nous entrons va sans doute faire chuter ces chiffres de moitié, on reste dans le cadre d’une forte demande. » Dès lors, partant du module de formation développé par l’AFPA pour des candidats niveau BAC destiné à tous, il était facile d’adapter la démarche à une population handicapée en proposant une préformation assurée par l’AFPA, forte d’une déjà longue expérience du handicap, suivie d’un contrat de professionnalisation (AFPA/CFPB). « Nous avions des gens qui pouvaient se former assez rapidement à un métier de téléconseiller, mais qui disposaient également d’une spécificité travail en banque. De là est venue la volonté de développer le même type de formation pour les Chargés d’accueil explique François Denis. Il existait toujours un besoin de préformation mais aucun cours n’existait. C’est donc le CFPB qui s’est naturellement chargé du module de Chargé d’accueil tandis que l’AFPA assurait un module de communication.

Evoluer

Concrètement la « chargé d’accueil » est un certificat professionnel qui s’adresse « particulièrement aux personnes en situation de handicap titulaire de la reconnaissance travailleur handicapé qui dispose d’une formation initiale de niveau CAP ou plus, BEP ou BAC jusqu’à BAC+2, même si ces diplômes ont été obtenus dans des domaines n’ayant rien à voir avec la banque. » poursuit François Denis. « On peut tous faire une erreur de filière ou bien alors, ce sont les accidents de la vie qui nous font changer de métier. On a donc créé des passerelles d’accès vers des postes permettant d’évoluer vers d’autres postes dans la banque. » Contrairement à ce que recherchent trop de travailleurs handicapés, il ne s’agit pas de postes de nature administrative mais de postes liés à une appétence de la, personne pour la vente ! » Pour le Président d’HFB, il est essentiel de faire un réel effort vers la formation et d’aller vers une meilleure mutualisation : « Il existe des postes à besoins universels propres à toutes les banques. »

Motivations

Interrogé sur la manière dont le processus se déroule, François Denis explique : « Nous menons un travail avec les sourceurs (Cap emploi, ANPE, Missions locales…), nous avons passé des annonces dans la presse, effectué une recherche de profils. Une fois les candidats trouvés, nous organisons une réunion collective afin de présenter la démarche à tous ceux que l’on a convaincu de participer à la réunion. J’insiste sur ce point, car nous avons vraiment affaire à des personnes parfois très loin de l’emploi. » Après remise des CV, les candidats aux motivations convenables sont convoqués pour un entretien individuel avant que soit fait un tri définitif des CV en fonction des attentes des banques. Commence un cycle de préformation de 8 jours à l’issue duquel le stagiaire confirme son projet professionnel et prépare son entretien de recrutement. C’est aussi durant cette période qu’il effectue un stage d’une journée en immersion dans l’entreprise afin de mieux se connaître. La dernière semaine est consacrée à des entretiens avec toutes les banques engagées dans l’opération. Suivront 8 semaines de préformation, 2 semaines de finalisation de contrats pro et une année en entreprise.

Mais laissons le dernier mot à François Denis : » Quand une profession décide, et a envie, de s’engager, ça marche ! »