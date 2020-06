Emploi : lutter contre toute forme de handicap en région Aquitaine

Près de 200.000 euros pour la formation des personnes handicapées

Développer l’offre de formation en apprentissage

Favoriser l’insertion des personnes handicapées en facilitant leur accès aux formations par l’apprentissage, tel est le pari que relève la Région Aquitaine en soutenant l’association Handic’aptitude située à Bordeaux. Porteuse du Schéma Régional pour la Formation des Personnes Handicapées (SRFPH), l’association intervient auprès des CFA et des établissements prescripteurs tels que les Missions locales, CAP Emploi, Pôle Emploi, etc., afin de développer l’offre des formations accessibles en apprentissage, d’attirer parmi ses adhérents au SRFPH des centres de formation proposant des filières post bac en apprentissage et de sensibiliser les employeurs au recrutement d’apprentis handicapés. Pour atteindre ces objectifs, Handic’aptitude s’appuie sur deux chargés de mission et sollicite aujourd’hui l’aide de l’Etat, de la Région et de l’AGEFIPH pour le financement des salaires et des frais de déplacements.

Dans le cadre de son Contrat d’Objectifs et de Moyens Apprentissage 2011/2015, la Région interviendra à hauteur de 139.580 euros.

Adapter les cursus

Pour soutenir et compléter l’action de Handic’aptitude, certaines adaptations pédagogiques sont mises en place dans les cursus de formation en apprentissage ouverts aux personnes handicapées, afin de répondre à leurs besoins, notamment à travers des heures de soutien individualisé, des visites sur le terrain ou encore des temps de coordination (suivi renforcé de l’apprenti). La Région offre ainsi son aide à 5 CFA répartis sur le territoire aquitain :

– CFA de la Chambre des Métiers des Pyrénées-Atlantiques, site de Pau : 7.440 euros ;

– CFA de la Chambre des Métiers des Pyrénées-Atlantiques, site de Bayonne : 1.420 euros ;

– Centre Départemental de Formation d’Apprentis Agricoles des Pyrénées-Atlantiques : 22.790 euros ;

– CFA du Bâtiment et des travaux Publics dans les Pyrénées-Atlantiques : 8.400 euros.

– Centre Départemental de Formation d’Apprentis Agricoles de la Dordogne: 16.325 euros.

Soit un total de 56.375 euros