Emploi : « Le handicap n’est plus tabou »

Monoprix a signé cette année son troisième accord d’entreprise en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. L’enseigne prévoit l’embauche

d’au moins 180 travailleurs handicapés et développe une collaboration avec le secteur adapté. Pour Handirect, Anne-Solen Lahaye, chef de service Conditions de travail et Innovation sociale de l’entreprise, fait le point.

Quel bilan pouvez-vous faire de votre précédent accord 2008-2010 ?

Nous avons effectué 277 embauches durant ces trois années. L’objectif de départ qui était fixé à 180 a donc été dépassé. Nous avons également beaucoup investi sur le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Cet axe représente 50 % du budget de notre Mission Handicap. Cela s’est traduit par des adaptations de postes avec par exemple des sièges adaptés, tables élévatrices, transpalettes électriques… Nous finançons également des aides à la personne telle que des prothèses auditives ou vidéo-loupes ou des aides à la mobilité telles que la prise en charge de frais de déplacement pour faciliter l’accès à l’emploi.

Par ailleurs, nous avons travaillé sur la sensibilisation de nos collaborateurs. Plus de 130 personnes ont ainsi été formées pour devenir des relais d’information sur le handicap. Cette année, notamment, nos directeurs commerciaux régionaux ont participé à des ateliers ludiques permettant de mieux appréhender le monde du handicap. Pour preuve, en 2010, 169 personnes ont fait connaître leur situation de handicap à l’entreprise ou ont renouvelé leur reconnaissance.

Ce chiffre important montre que le sujet n’est plus tabou et que les salariés dépassent les barrières de la peur qui pouvait existaient auparavant.

Comment s’organise votre travail ?

Nous avons renouvelé cette année notre accord en concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux. En complément des axes de l’accord précédent (recrutement, maintien dans l’emploi, sensibilisation et formation) nous développons notre collaboration avec le secteur adapté (Ésat, établissement et service d’aide par le travail et EA, entreprise adaptée). C’est un moyen indirect de faire travailler des personnes en situation de handicap. Par exemple, des travailleurs d’un Ésat parisien réalisent dans deux magasins

l’emballage de nos marchandises livrées à domicile. Nous avons pu constater que leur présence permet de cultiver la cohésion au sein de l’équipe, permettant de

délier les langues et donc de banaliser le sujet du handicap. Cette action est actuellement en phase d’expérimentation, mais au vu des résultats positifs, nous comptons l’étendre.

Vous proposez à vos nouveaux collaborateurs d’être accompagnés par un parrain. De quoi s’agit-il ?

Lorsque nous embauchons une personne en situation de handicap, nous lui offrons la possibilité d’être accompagnée par un collègue au sein de son équipe. L’objectif est de l’épauler dans ses premiers pas au sein de l’entreprise. Ce parrainage qui se fait sur la base du volontariat dure entre 15 jours et un mois. Un guide du parrain est mis à la disposition des personnes identifiées comme telles.

Où en êtes-vous aujourd’hui par rapport à l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés ?

Notre taux d’emploi s’élevait à fin 2010 à 4,52 % contre 4,21 % en 2009. Nous prévoyons d’embaucher 180 collaborateurs handicapés d’ici fin 2013. Cependant, notre but n’est pas pour autant d’atteindre les 6 % à tout prix. Nous voulons avant tout bien recruter, intégrer les travailleurs handicapés et pérenniser leur emploi.

Le Groupe Monoprix en chiffres

– Plus de 400 magasins

– 20 000 collaborateurs,

– 2 000 recrutements en CDI chaque année