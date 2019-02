Emploi handicap : Rendez-vous au Forum Handi-sup le 20 mars 2019

Le prochain Forum Régional Emploi Handicap Handi-sup aura lieu le 20 mars 2019 à Clermont-Ferrand!

Par Emmanuel Patrier. Le 3 décembre Handi-Sup Auvergne signait une convention de partenariat avec MICHELIN et les lycées Godefroy de Bouillon, Clermont-Ferrand, et Pierre Boulanger, Pont-du-Château (Puy-de-Dôme). Une belle façon d’anticiper la neuvième édition de son Forum Régional Emploi Handicap.

Sans son réseau d’entreprises partenaires, Handi-Sup Auvergne est sourde et aveugle. C’est grâce à l’engagement des recruteurs et responsables des Missions Handicap que chaque année, l’association trouve des stages, des alternances et des emplois à des dizaines d’étudiant.es, de la Terminale jusqu’au diplôme.

Un partenariat Entreprises-Organismes de formation gagnant-gagnant

Le lundi 3 décembre Handi-Sup Auvergne, la Mission Handicap de Michelin et les proviseurs des lycées Godefroy de Bouillon et Pierre Boulanger ce sont réunis au Rectorat de Clermont-Ferrand pour signer une convention de partenariat. Cette convention est la concrétisation d’un travail déjà efficace depuis huit ans déjà !

Il s’agit là d’un exemple des plus parlants de ce que peut représenter le travail d’Handi-Sup Auvergne au quotidien ! Des entreprises volontaires, des lycées et parcours de formation engagés dans l’inclusion des élèves en situation de handicap, tous ces acteurs sont mis en relation grâce à l’association et à son implication pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Le Forum Régional Emploi Handicap, une autre réalité des actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Le partenariat avec les entreprises et écoles se réalise aussi à chaque printemps, au Forum Régional Emploi Handicap ! Cette année la neuvième édition aura lieu le mercredi 20 mars 2019, avec 60 employeurs à la recherche de vos compétences, 50 associations et prestataires d’aides techniques et humaines, le tout à POLYDOME, Clermont-Ferrand. Cette journée dédiée à l’ emploi des personnes en situation de handicap est la journée 2 en 1 pour trouver le poste et l’adaptation qui va bien.

Les Chiffres Clés

9 : C’est le nombre de Forums annuels organisés par l’association à chaque printemps. Ce rendez-vous régional de l’emploi pour les personnes en situation de handicap regroupe 60 employeurs handi-accueillants et 50 associations et prestataires d’aides techniques et humaines.

1 600 : C’est le nombre de Visiteur.es Uniques venu.es le 21 mars dernier au 8ème Forum Régional Emploi Handicap organisé par Handi-Sup !

100 : Ça, c’est le nombre de Lycéen.nes, Étudiant.es et Jeunes Diplômé.es qui auront été accompagné.es par l’association Handi-Sup Auvergne, cette fois vers l’insertion professionnelle tout au long de l’année.

36 : C’est le nombre de personnes accompagnées par le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS Handi-Sup) en 2018. Le SAVS accompagne les jeunes de 18 à 35 ans, domicilié.es dans le Puy-de-Dôme et de niveau Bac. Le service est là pour toutes vos demandes, aussi diverses les unes que les autres ; courses, aide administrative, soutien psychologique, etc.

350 000 : C’est le budget annuel de l’association, somme raisonnée et réévaluée chaque année.