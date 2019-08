Emploi & Handicap à Nantes, le 7 mai

Faire tomber les barrières sur le handicap en faisant se rencontrer les personnes handicapées et les employeurs de la région nantaise : voici l’objectif du p’tit déj Hanploi organisé à Nantes ! L’association Hanploi, en partenariat avec l’Ecole Centrale de Nantes, organise le 07 mai prochain, de 9h30 à 12h30, un petit déjeuner / rencontre entre personnes handicapées en recherche d’emploi et recruteurs. Cette rencontre a pour ambition de déclencher une dynamique d’embauche et de faire tomber les représentations liées au handicap.

De 9h30 à 12h30, de façon conviviale, les personnes handicapées pourront en effet proposer leurs CV aux recruteurs de nombreuses entreprises implantées sur la région nantaise.

Grâce à la mobilisation des entreprises, associations et des structures institutionnelles, cette journée du 07 mai 2010 sera placée sous le signe de l’échange. Les personnes handicapées pourront rencontrer dans une atmosphère détendue autour d’un café les entreprises partenaires pour s’informer sur les métiers, les offres d’emploi et les secteurs qui recrutent.

Ce petit déjeuner / rencontre se situe dans le cadre de l’évènement « Les Alizés de l’Insertion » organisé du 07 au 09 mai par les associations Hanploi et Yacht Club ECE, avec une régate de catamarans aux Sables d’Olonne, composés d’équipages pour moitié en situation de handicap.

Quatre entreprises rendent possible cet évènement grâce à leur soutien : Capgemini, CACEIS, la CNP et Lafuma.

Outre nos partenaires sponsors, de nombreuses entreprises seront présentes au petit déjeuner / rencontre à Nantes telles que IBM, LCL, Isialys, Thalès, Total,…

A son arrivée, chaque participant se voit remettre un badge mentionnant son nom. Un code couleur est attribué pour les participants et un autre pour les recruteurs. Sur un panneau d’affichage, les entreprises déposent leurs offres d’emploi. Cet affichage permet à chacun de consulter les offres et d’identifier les interlocuteurs à rencontrer. Une fois les choix arrêtés, il faut partir à leur recherche. Des personnes ressources, seront présentes sur les lieux pour guider les participants et faciliter leur mise en relation.

Informations pratiques

Date et heures : le 07 mai, de 9h30 à 12h30

Lieu : Ecole Centrale – 1, rue de la Nöé – 44000 Nantes

Attention : Inscription préalable obligatoire à forumcandidat@hanploi.com

Transports :

Accès périphérique : Sortie “Porte de la Chapelle” Direction “Universités”

Accès tramway : Ligne 2, direction “Orvault” Arrêt “École Centrale – Audencia”

Vous avez la possibilité de suivre les Alizés de l’Insertion sur un blog, actualisé tous les jours. Le blog : www.alizes-insertion.fr

ZOOM sur HANPLOI

Créé en 2005, Hanploi permet une rencontre entre candidats en situation de handicap, entreprises, professionnels de l’insertion, établissements publics mais aussi écoles et universités. Hanploi bénéficie d’une connaissance du secteur du handicap ainsi que d’une bonne compréhension du monde de l’entreprise grâce à l’expérience de ses fondateurs : deux Cap Emploi et dix grands groupes français (Capgemini, Crédit Agricole SA, CNP Assurances, CEA Dassault Systèmes, IBM, PSA, SFR, Thales et Total). C’est par le biais de son site internet www.hanploi.com et de ces trois évènements par an, sa conférence anniversaire, les Trophées Handi-Friends et un projet sportif en lien avec un établissement d’enseignement supérieur, qu’Hanploi dynamise son réseau et a acquis en quatre ans une réelle expérience de l’événementiel. Hanploi, est une association qui conjugue connaissance du secteur du handicap et créativité pour mettre en place des projets innovants qui favorisent l’emploi des personnes en situation de handicap.

ZOOM sur l’Ecole Centrale de Nantes

Centrale Nantes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Cette grande école a pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d’autres diplômes nationaux de troisième cycle qu’elle est habilitée à délivrer, conformément aux dispositions en vigueur ainsi que par des diplômes propres. Centrale Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l’information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu’elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.