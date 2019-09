Emploi et handicap : les Jeux “Handi’Lill’Ympics” !

Dans le cadre de la 16ème Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées, l’Agefiph et le FIPHFP à travers la mission Handi-Pacte Fonction publique 59/62 ont souhaité mettre en place les Jeux Handi’Lill’Ympics afin de sensibiliser les employeurs publics et privés autour du sport. L’Université Lille 2, Castorama France et la cellule Sport Handicap de la Mairie de Lille, partenaires principaux de l’événement, « testeront » localement cette première nationale, le lundi 12 novembre 2012.

Des équipes, de 6 à 10 personnes, mixant demandeurs d’emplois, salariés et agents valides ou en situation de handicap, s’affronteront autour de 7 sports (handibasket, handibadminton, joëlette*, sarbacane, kin-ball**, athlétisme et pétanque belge) et seront sensibilisées au handicap au travers de stands spécifiques.Des ateliers permettront également d’évaluer les connaissances des équipes :

– Sensibilisation aux déficiences visuelles et auditives ;

– Parcours accessibilité pour handicap moteur ;

– Présentation du secteur protégé et adapté.

Plus de 30 étudiants de la Faculté des Sciences du Sport et de l’Education Physique de Lille 2, spécialisés en Activités Physiques Adaptées animeront des stands et accompagneront les équipes. L’Université Lille 2 présentera également une équipe pour participer à ce moment fort de la semaine du handicap.

*Joëlette : chaise munie d’une roue et de bras articulés à l’avant et l’arrière permettant à 2 personnes de porter une personne non mobile.

**Kin-ball : sport collectif pratiqué avec un ballon d’un diamètre d’1,22 mètre.

Pratique

Date

Lundi 12 novembre 2012De 14 h à 19 h

Lieu

Halle Jean Bouin 2-4 avenue Louise Michel à Lille