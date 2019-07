Emploi et handicap, la révolution des réseaux sociaux avec talenteo.fr

Nous vous avions parlé en janvier dernier d’un nouvel acteur dans le domaine du recrutement des personnes en situation de handicap : Talentéo et son approche originale du recrutement par les talents. L’histoire de cette start-up continue avec la mise en ligne en février dernier, du site www.talenteo.fr.

En surfant sur ce site, on comprend dès les premières secondes que nous sommes face à une évolution majeure de l’approche du handicap et de l’emploi. Ici, le handicap est une composante intégrée de l’actualité RH et de l’innovation des médias sociaux au service du recrutement. Les contenus sont originaux et l’approche graphique est décalée tout en restant très professionnelle et qualitative. Les thèmes abordés sur talentéo.fr en font son originalité et sa richesse : le recrutement 2.0, le handicap, l’emploi et la diversité.

Ce site vous permettra d’être « up to date » en ce qui concerne cette tendance qui prend de l’ampleur : le recrutement via les réseaux sociaux. Vous y apprendrez comment ces outils peuvent vous permettre de vous rendre visible sur la toile. Vous pourrez voir ou revoir des séries humoristiques qui contribuent à avoir une autre vision du handicap (Vestiaires, J’en crois pas mes yeux ou cette perle de série norvégienne sur le handicap visuel).

Vous pourrez également, et c’est une des innovations de talenteo.fr, vous rendre visible grâce à la rubrique « montrez-vous ». Dans cette espace, vous pourrez rendre accessible des réalisations, des compétences bien au-delà du CV. Après un premier contact, l’équipe de talenteo.fr reviendra vers vous pour réaliser une interview qu’elle diffusera une semaine en page d’accueil du site.

Très prochainement, vous pourrez également suivre l’actualité des missions handicap des entreprises innovantes en la matière et ainsi trouver les informations qui vous permettront de choisir où postuler et surtout comment.

L’autre petit plus, un peu comme la cerise sur le gâteau, est la rubrique « Job Access ». Des offres exclusives d’entreprises qui choisissent de confier à Talentéo le soin d’utiliser les réseaux sociaux pour rencontrer des candidats aux talents accessibles sur ces outils (Viadeo, Linked In, Twitter ou Facebook).

Au programme des évolutions à venir : la possibilité d’interagir entre internautes fan de talenteo.fr et un partenariat avec handirect.fr permettant aux lecteurs et internautes de notre support d’utiliser la force des réseaux sociaux pour accéder à l’emploi.

À vos souris et rendez-vous sur www.talenteo.fr. En ce moment, élection oblige, votez pour la vidéo la plus drôle sur le thème « humour et handicap ».