Emploi et handicap : Adecco Medical dépasse ses objectifs

Un des objectifs de la convention signée par Adecco Medical en juin 2010 avec l’Agefiph (la première de son secteur d’activité) était de doubler en deux ans le nombre de personnes en situation de handicap déléguées ou placées en CDD ou CDI et d’arriver ainsi à un total de 8 000 heures de délégation à juin 2012.

Avec 7965 heures de délégation réalisées à décembre 2010 par 31 personnes en situation de handicap au sein de 102 entreprises, Adecco Medical a d’ores et déjà atteint l’objectif fixé.

Ces délégations concernent tous les types de profils délégués par Adecco Medical : infirmier(e), aide-soignant(e), mais aussi masseur-kinésithérapeute, ambulancier, technicien de laboratoire, aide médico-psychologique, attaché de recherche clinique…

Ces résultats sont dus à diverses raisons :

– la sensibilisation des équipes internes à la question du handicap a permis une meilleure information des entreprises et des candidats ;

– les entreprises de santé ont été très réceptives au recrutement de personnes en situation de handicap ;

– la mise en place de la mission Handicap chez Adecco Medical a permis de développer le sourcing de candidatures de personnes handicapées. La mission Handicap s’appuie sur le Pôle handicap & Compétences et sur le savoir faire du Groupe Adecco en la matière ainsi que sur six personnes relais au sein des directions régionales.

Adecco Medical a donc revu ses objectifs à la hausse pour les années 2011 et 2012, en réaffirmant sa volonté de multiplier chaque année par deux le nombre de personnes en situation de handicap déléguées et en portant une attention particulière au recrutement en CDD et CDI de ces personnes.

Par ailleurs, Adecco Medical réaffirme son engagement à faire monter en compétences des candidats en situation de handicap, via des formations en alternance, en partenariat avec les acteurs institutionnels du domaine.

Enfin, grâce à son application iPhone, Adecco Medical permet aux personnes en situation de handicap de consulter l’ensemble de ses offres d’emploi.