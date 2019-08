Emploi et entreprises handi-accueillantes

StepStone Online, le multispécialiste des sites d’emploi du groupe StepStone, leader international de solutions de gestion du capital humain, s’engage une nouvelle fois pour l’emploi des personnes handicapées. En effet, StepStone Online, partenaire de l’Agefiph, aide les candidats handicapés à trouver une entreprise en leur donnant accès sur ses sites aux entreprises dites « handi-accueillantes », enthousiastes à l’idée de trouver des talents parmi eux.





Entreprises handi-accueillantes et candidats handicapés s’identifient facilement. Pour faciliter leur rapprochement avec des demandeurs d’emploi handicapés, les entreprises ont en effet la possibilité de s’identifier sur tous les sites de StepStone Online (www.stepstone.fr, www.sourcea.fr, www.jobtech.fr, www.marketvente.fr, www.admincompta.fr) comme entreprises « handi-accueillantes ». Parmi ces portails d’emploi, Sourcea.fr, le spécialiste des métiers des services et du tertiaire pour les Bac à Bac+3, a mis en place depuis plus d’un an des outils qui servent l’emploi des personnes handicapées : l’identification en tant que personne handicapée dans la CVthèque et l’identification des offres d’emploi ouvertes aux personnes handicapées à l’aide d’un logo spécial… Par ailleurs, un moteur de recherche d’offres d’emploi spécifiques a été développé sur Sourcea.fr et Stepstone.fr.

Des dossiers dédiés à l’emploi des personnes handicapées

Dès le 4 mai, StepStone Online proposera un ensemble d’informations spécifiques sur chacun des sites dans des dossiers thématiques : des articles traitant de l’évolution de l’emploi des personnes handicapées, un focus sur la loi « handicap » du 11 février 2005, des annonces et interviews d’entreprises handi-accueillantes et des témoignages de travailleurs handicapés…

Prises de contact candidats/ recruteurs simplifiées

Un chat spécial « Emploi & Handicap » sera organisé le mardi 12 mai à 11h00, avec la participation des responsables du recrutement de Carrefour et d’Areva. Un chat pour discuter en direct et faciliter la prise de contact des demandeurs d’emploi handicapés avec les recruteurs d’entreprises handiaccueillantes, qui sera diffusé sur tous les sites d’emploi de StepStone Online. Les précédentes sessions de Chats Emploi pour les personnes handicapées avaient rencontré un vif succès en rassemblant plus de 250 candidats.

« En France près de 200 000 personnes handicapées sont à la recherche d’un emploi. Notre action a pour but d’aider les candidats handicapés à trouver une entreprise et d’offrir des solutions aux entreprises pour recruter des travailleurs handicapées. En proposant des annonces et des conseils adaptés à leurs recherches respectives, nous visons le « perfect match », c’est à dire d’assurer la meilleure adéquation possible entre les recherches des candidats et les besoins des entreprises » commente Valérie Vaillant, Directeur Général de StepStone Online France.