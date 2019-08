Emploi des personnes handicapées : un environnement mitigé

Le renforcement de la loi pour l’emploi des personnes handicapées a permis une mobilisation plus active des entreprises ces deux dernières années. Mais sur les 140 0001 entreprises assujetties à l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés l’année dernière, 24 % ont encore un quota inférieur à 6 % et 22 % ont un quota de 0. Autant de points à améliorer pour résoudre la problématique de l’emploi des personnes handicapées dont le taux de chômage reste deux fois plus important que celui des personnes valides.

Rappelons que depuis la loi de février 2005, il a été réaffirmé le principe selon lequel les entreprises privées et les employeurs publics de plus de 20 salariés ont l’obligation d’employer

6 % de personnes handicapées sous réserve de payer une contribution à l’Agefiph ou au Fiphfp.

En 2008, 129 000 établissements d’au moins 20 salariés était assujettis à l’obligation d’emploi (source Agefiph).

Parmi elles :

– 57 % atteignent le quota de 6 % de salariés handicapés dont 8 % ont signé un accord agréé (pour info, 39 % seulement des entreprises l’atteignaient en 1987)

– 25 % ont un quota compris entre 0 et 6 % – 18 % ont un quota égal à zéro : elles n’emploient aucun salarié handicapé et n’ont pas signé de contrat de soustraitance avec le secteur protégé

Dans la fonction publique, au 1er janvier 2009, parmi les 9991 employeurs publics assujettis (source Fiphfp) :

– 41 % emploient 6 % de salariés handicapés

– 50 % ont un taux compris entre 0 et 6 %

– 9 % ont un quota égal à zéro

En 2010, les entreprises ne satisfaisant pas leur obligation d’emploi et n’ayant passé aucun contrat de sous-traitance avec le secteur protégé pendant trois années consécutives ont vu leur contribution financière fortement augmentée, passant de 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé à 1500 fois le SMIC horaire, soit l’équivalent d’un salaire à mi-temps (SMIC, charges comprises).

Pour exemple, une entreprise de 300 salariés doit employer 18 travailleurs handicapés. En 2009, si cette entreprise ne répond pas à son obligation, le montant annuel de sa contribution financière est de 75 960 euros. En 2011, il est de 239 220 euros, ce qui représente une hausse de 315 %.

Les travailleurs handicapés en France

En 2007, selon le Ministère de l’emploi et de la santé, 1.8 million de personnes en âge de travailler bénéficient d’une reconnaissance administrative du handicap, soit 4.6 % de la population active. En juin 2011, le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale annonçait lors de la Conférence nationale du handicap 787 000 personnes handicapées en emploi :

• 412 000 dans les entreprises

• 176 000 dans la fonction publique

• 116 000 dans les Ésat

• 57 700 travailleurs indépendants

• 25 000 dans les entreprises adaptées

(1) Chiffre 2010 englobant les secteurs public et privé