Emploi des personnes handicapées : SPIE invente le bureau entièrement autonome et adaptable

Le groupe SPIE invente le Bureau EvidenCe, solution complète adaptée à l’emploi des personnes handicapées. Objectifs de cette nouvelle station de travail : favoriser le recrutement ou le maintien dans l’emploi de personnes en situation de handicap et leur donner le maximum d’autonomie. Face à une offre limitée et partielle, le bureau EvidenCe apporte une alternative nouvelle. Il est le fruit d’une conception ergonomique basée sur l’expérience des utilisateurs finaux et des professionnels de l’accessibilité. Modulable, son intérêt majeur réside dans sa faculté d’adaptabilité aux diverses manifestations du handicap.

L’autonomie de l’individu est préservée. Il a lui-même la possibilité d’agencer son poste de travail : réglage en hauteur assisté électriquement, support d’imprimante rotatif toujours à bonne hauteur, support de l’unité centrale escamotable et pivotant, réglage multi-positions de l’écran, large panel d’équipements…. L’ensemble est pré-câblé avec des points de connexion accessibles. Enfin, le plan de travail a été conçu avec des courbures résolument ergonomiques. Compact et esthétique, le bureau EvidenCe s’intègre parfaitement dans des locaux professionnels comme à domicile.

« Il s’agit de sortir d’une image trop médicalisée du handicap. Nous sommes habitués à analyser des situations de travail variées en vue de proposer l’organisation la plus adéquate. Pour nous, le handicap en constitue une parmi tant d’autres », observe Philippe Guilloteau, chef de service ergonomie et mobilier technique de SPIE Ile-de-France Nord-Ouest. « L’entreprise doit désormais dépasser les contraintes règlementaires et donner à chacun les opportunités de développer ses compétences pour participer au mieux à la réussite générale ». Toutes les personnes en situation de handicap sont susceptibles d’utiliser cette solution, que ce soit un handicap ponctuel (accident) ou permanent (personnes reconnues « travailleurs handicapés », accidentés du travail)

Taux de chômage supérieur à la moyenne nationale

EvidenCe est une réponse aux préoccupations des sociétés devant s’adapter au recrutement plus large de personnes en situation de handicap. Pour les directions des ressources humaines ou les directions de moyens généraux, il permet de s’affranchir de l’appel systématique d’un ergothérapeute pour faire évoluer l’environnement du poste de travail. A l’occasion de la 14e semaine pour l’emploi des personnes handicapées, l’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) rappelle que le taux de chômage de cette catégorie de travailleurs est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Depuis 2010, les entreprises privées comme publiques de plus de 20 salariés doivent satisfaire à l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés1. Les propriétaires de bâtiments (tout établissement recevant du public, neuf comme existant) doivent avoir réalisé les aménagements nécessaires à la mise en conformité par rapport à l’accessibilité, au plus tard le 1er janvier 2015. « EvidenCe vient compléter nos offres déjà existantes en matière d’accessibilité et de télétravail », conclut Philippe Guilloteau. «De grands groupes se sont déjà montrés intéressés pour offrir cet outil innovant à leurs salariés prochainement. »