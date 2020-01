Emploi des personnes handicapées mentales : l’UNAPEI estime les dispositifs insuffisants et inadaptés

Les personnes handicapées mentales ne bénéficient que très faiblement de l’intervention des dispositifs d’insertion professionnelle : 6% des primes Agefiph pour la sortie d’ESAT alors qu’elles représentent 71 % du public accueilli, 1 à 1,5 % des primes à l’embauche versée par l’Agefiph et seulement 3,6 % des placements réalisés en 2006 par les CAP Emploi concernent les personnes déficientes intellectuelles. Ces chiffres traduisent non seulement une mobilisation insuffisante des acteurs de l’insertion professionnelle mais également leur inadaptation à l’égard des personnes handicapées mentales. Alors qu’une partie d’entre elles, certes minoritaire, a été pourtant reconnue apte à travailler en milieu ordinaire de travail.

Quelques associations de l’Unapei, sans financement pérenne, ont crée des services dédiés à l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentales qui font preuve de leur efficacité : plus de 11% des personnes suivies par ces services ont trouvé un emploi en milieu ordinaire de travail (enquête Unapei, mars 2009). Une des particularités de ces services est de suivre et d’accompagner durablement la personne handicapée dans son emploi, contrairement aux autres dispositifs qui se concentrent uniquement sur le placement. Pour les personnes handicapées mentales, l’accompagnement est, à l’égal du fauteuil pour les personnes handicapées physiques, une prothèse indispensable. Concevoir une politique de l’insertion professionnelle des personnes handicapées mentales sans cette « prothèse humaine », c’est d’emblée y renoncer et se conforter dans l’a priori qu’aucune n’a sa place en milieu ordinaire de travail.

Pour cela, les pouvoirs publics, l’Agefiph et le Fiphfp doivent consacrer un financement pérenne, qui permettra aux services d’insertion de se déployer sur l’ensemble du territoire afin que les personnes handicapées mentales ne soient plus exclues du milieu ordinaire de travail.