Emploi des personnes handicapées: « Les PME aimeraient trouver des solutions »

Isabelle Clouet est chargée de la coordination de la mission handicap de la CGPME Rhône-Alpes (Confédération générale des petites et moyennes entreprises). La mission handicap de cette structure consiste à rencontrer les entreprises pour les sensibiliser et les conseiller à l’emploi de travailleurs handicapés. Selon elle, les chefs de petites et moyennes entreprises ne manquent pas de motivation pour intégrer des travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. Mais ils se heurtent à plusieurs difficultés.

Comment s’organise la mission handicap de la CGPME au niveau de la région Rhône-Alpes ?

L’équipe est formée de trois chargés de mission qui se mobilisent sur les différents départements. Nous intervenons auprès des entreprises qui ont en moyenne entre 20 et 100 salariés avec un cœur de cible des entreprises qui ont un effectif de 20 à 50 employés. Nous avons, tout d’abord, une mission d’information et de sensibilisation. Ce travail se traduit par des visites individuelles auprès d’entreprises avec des bilans de leur situation par rapport à la loi 2005. La plupart du temps la CGPME lance le premier contact. Une fois que les entreprises ont repéré nous ont repéré, elles nous sollicitent régulièrement. En fonction de leur situation nous essayons de trouver des solutions. A la fin de l’année 2008, 379 entreprises ont été visitées sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. Nous travaillons également auprès des entreprises de moins de 20 salariés qui embauchent des travailleurs handicapés, et où il peut y avoir des problèmes au niveau du maintien dans l’emploi.

Quelles sont les alternatives possibles pour les dirigeants des PME ?

Les chefs d’entreprise ont deux possibilités : le recours au recrutement (CDD, CDI) ou à la sous-traitance. L’axe principal reste le recrutement. Problème : certaines entreprises ne sont pas en position de recruter, surtout en période de crise actuelle. Dans le cas où elles peuvent et souhaitent s’investir dans le recrutement de travailleurs handicapés, la CGPME travaille avec eux sur la définition du poste à pourvoir et sur les éventuelles restrictions qui pourraient apparaître comme le port de charge ou une situation debout prolongée. Les propositions d’emploi recueillies sont ensuite transmises aux différents partenaires : Cap Emploi, Anpe… La sous-traitance n’est pas toujours facile à mettre en œuvre et il ne s’agit pas d’une solution à long terme. Une grande partie des entreprises que nous aidons travaillent dans le secteur des services et n’ont pas d’espaces verts à entretenir par exemple, ce qui limite les possibilités. D’autre part, le coup des tarifs affichés par les ESAT (Etablissement et services d’aide par le travail) sont souvent plus élevés que ceux des autres entreprises. Ces écarts de prix peuvent repousser le chef d’entreprise à passer le cap. Parfois les PME ont du mal à trouver des solutions et se retrouvent dans l’impasse.

Quelles difficultés rencontrent les chefs d’entreprises face au recrutement des personnes handicapées ?

Les chefs d’entreprises sont prêts à recruter des travailleurs handicapés mais n’ont pas l’opportunité de le faire. Il ne s’agit pas d’un problème de mentalité. Souvent les entreprises sont assez impliquées et aimeraient trouver des solutions mais elles ont encore du mal à faire du recrutement spécialisé sur le handicap. Et quand on arrive à les convaincre de le faire, elles ne trouvent pas forcément des personnes qui répondent aux compétences demandées. Si l’on descend le niveau de qualification, on se retrouve avec des postes qui demandent une qualité physique, ce qui peut être gênant pour une personne à mobilité réduite, par exemple.

La CGPME est-elle en relation avec les travailleurs handicapés ?

Nous ne rencontrons pas ou exceptionnellement des demandeurs d’emploi. En revanche, nous travaillons avec les entreprises sur des plans d’actions (offre de recrutement, mise en relation avec des entreprises de sous-traitance). En 2008, 350 plans d’action ont été initiés par les entreprises.

Quels sont vos projets ?

Nous essayons de travailler sur des projets qui comprennent une formation autour d’une profession dans les secteurs qui recrutent, comme par le métier de téléopérateur. Nous avons aussi un projet en commun avec l’Agefiph pour gérer l’évolution de professionnels des salariés handicapés. Ce plan peut être utile pour les travailleurs handicapés qui occupent un poste et qui peut avoir des possibilités d’évolution. Il leur permet d’évoluer comme les autres salariés.

Quel regard portez-vous sur la loi 2005 ?

Sur le principe, le fait que la loi existe est une bonne chose. Mais certaines entreprises ont un peu de mal à la comprendre car elles ont déjà des travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs mais plusieurs refusent de se déclarer ou ne renouvellent pas leur déclaration. L’idée d’obligation peut être aussi mal comprise car on constate que les entreprises de moins de vingt salariés embauchent des travailleurs handicapées alors qu’elle ne sont pas obligées. Beaucoup d’entreprises ont de réelles difficultés à mettre en œuvre cette loi. Il faut y penser à chaque recrutement, tout au long de l’année. C’est une action de longue haleine.