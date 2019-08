Emploi des personnes handicapées: les entreprises s’améliorent

PARIS, (AFP) – Selon le fonds public pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), les entreprises respectent de mieux en mieux leurs obligations en matière d’emploi de personnes handicapées. Cependant, ces derniers restent largement touchés par le chômage.

Créé en 1987, l’Agefiph est administré par les syndicats, le patronat et des associations, et collecte les pénalités payées par les entreprises qui ne respectent pas l’obligation légale d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés.

A défaut de recruter directement des personnes handicapées, l’entreprise peut signer un plan d’action sur le sujet avec les syndicats ou recourir à des sous-traitants employant eux-mêmes des personnes handicapées, ce qui lui évite de payer des pénalités.

Au titre de 2010, la collecte s’est élevée à 476 millions d’euros, en baisse de 12% par rapport à 2009, a indiqué Pierre Blanc, directeur général de l’Agefiph, à trois semaines de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées.

46.000 établissements de plus de 20 salariés ont dû verser une contribution contre 50.400 en 2009, a-t-il ajouté, pour l’essentiel des petites entreprises de moins de 50 salariés.

Quant au début de l’année 2011, il a été marqué par une “montée significative” du chômage des personnes handicapées: 273.000 à fin juin, soit 14% de plus qu’un an plus tôt contre +4,3% pour le reste de la population. “C’est clairement l’effet de la crise”, a commenté M. Blanc.

“Il y a eu un mouvement de protection (de l’emploi des personnes handicapées) mais qui ne s’est pas prolongé”, a-t-il constaté. En effet, entre début 2009 et début 2010, le nombre de demandeurs d’emploi handicapés avait cru de 9,5% en un an, inférieure de moitié à celle des inscrits à Pôle emploi (+18,2%) durant la même période.