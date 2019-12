Emploi des personnes handicapées, la fonction publique d’État se mobilise

Les principaux employeurs de la Fonction publique d’Etat s’y retrouveront pour partager leurs expériences, s’informer, se donner les moyens de remplir leurs engagements vis-à-vis des personnes handicapées, comme le prévoit la loi.

Ce colloque sera ouvert par M. Augustin de Romanet, Directeur général de la Caisse des Dépôts, et c’est M. André Santini, secrétaire d’Etat à la Fonction publique, qui dressera les conclusions de cette matinée de mobilisation.

Aux DRH, chefs de services déconcentrés (en région), correspondants handicap des ministères, mais également représentants d’établissements publics tels que le CNRS, Pôle Emploi ou l’INRA seront présentés les dispositifs en faveur de l’emploi des personnes handicapées développés par le Comité national du FIPHFP présidé par Didier

Fontana. Le FIPHFP souhaitant également contribuer ainsi à faire changer le regard porté sur le handicap dans le monde du travail.

M. Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées, et les responsables du FIPHFP présenteront les moyens dont peuvent bénéficier les employeurs publics pour les appuyer dans ces démarches en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Des exemples concrets d’intégration seront présentés par des travailleurs handicapés et des employeurs avec l’objectif de démontrer qu’embaucher ou maintenir un travailleur handicapé dans la fonction publique d’Etat est possible.

Le colloque facilitera enfin la mise en relation avec les partenaires du FIPHFP pour les employeurs publics qui souhaitent engager une démarche active de recrutement ou de maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

Mis en place en juin 2006, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique. Ce sont les contributions des employeurs des trois fonctions publiques (d’État, territoriale, et hospitalière) qui n’emploient pas les 6 % de travailleurs handicapés imposés par la loi de 1987 qui permettent de financer ces politiques. Le FIPHFP intervient sous la forme d’aides au cas par cas demandées par les employeurs à sa plateforme en ligne, ou de conventions pluriannuelles.

En 2008, la plateforme des aides du FIPHFP a traité près de 3 000 demandes d’aides (1 300 en 2006-2007). Le montant des aides payées s’élève à plus de 4 M € et elles ont bénéficié à 5 000 personnes handicapées. Le FIPHFP a par ailleurs conventionné en 2008 avec 59 employeurs des trois fonctions publiques. Le total des engagements souscrits l’an dernier par le Fonds s’établit à plus de 135 M €. Le FIPHFP est géré par la Caisse des Dépôts.