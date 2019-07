Emploi des personnes handicapées. La fonction publique de la région Midi-Pyrénées se mobilise le 26 juin 2009 à Toulouse

Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), suscite le débat et l’action sur l’emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques vendredi 26 juin 2009 à partir de 9 h à Diagora à Labeges. Les employeurs publics de la région Midi-Pyrénées s’y retrouveront pour partager leurs expériences, s’informer, se donner les moyens de remplir leurs engagements vis-à-vis des personnes handicapées, comme le prévoit la loi.

Durant la matinée, près de 200 responsables, DRH, ou élus issus des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière et des personnes handicapées de la région Midi-Pyrénées se rencontreront autour de spécialistes du sujet, experts et partenaires locaux qui se mettront à la disposition des participants pour les aider à mieux comprendre le handicap et les dispositifs d’intégration professionnelle.

Lors de ce colloque, des exemples concrets d’intégrations seront présentés par des travailleurs handicapés et des employeurs midi-pyrénées avec l’objectif de démontrer qu’embaucher ou maintenir une personne handicapée dans la fonction publique est possible. Des représentants du FIPHFP présenteront également les différents dispositifs dont peuvent bénéficier les employeurs publics pour les appuyer dans ces démarches en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Le colloque facilitera enfin la mise en relation avec les partenaires du FIPHFP pour les employeurs publics qui souhaitent engager une démarche active de recrutement ou de maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés.

Deux ans après sa création, le FIPHFP poursuit ainsi son tour de France, inauguré en septembre 2008, de mobilisation de l’ensemble des acteurs publics qui vise aussi à faire changer le regard sur le handicap.

Mis en place en juin 2006, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique. Le FIPHFP intervient sous la forme d’aides au cas par cas demandées par les employeurs à sa plateforme en ligne, ou de conventions pluri-annuelles. En 2008, la plateforme des aides du FIPHFP a payé plus de 4 M € d’aides. Le FIPHFP a conventionné l’an dernier avec 60 employeurs des trois fonctions publiques. Le total des engagements souscrits en 2008 par le Fonds s’établit à plus de 135 M €. Ce sont les contributions des employeurs des trois fonctions publiques (d’État, territoriale, et hospitalière) qui n’emploient pas les 6 % de travailleurs handicapés imposés par la loi de 1987 qui permettent de financer ces politiques.