Emploi des personnes handicapées: la fonction publique de la région Ile de France s’informe et se mobilise le 9 septembre à Bobigny

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, partenaire des employeurs publics en faveur de l’emploi des personnes handicapées, réunira plus de 200 employeurs d’Ile de France dans les locaux de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis (Bobigny).





Introduite par le Préfet de Région Daniel Canepa, cette matinée d’échanges et de débat visera à dresser un état des lieux régional, présenter les témoignages d’employeurs mobilisés (la Seine-Saint-Denis, la Ville de Paris ou encore l’établissement public Le Louvre…) et de personnes handicapées qui démontrent par l’action qu’employer des personnes handicapées, c’est possible. Le FIPHFP expliquera quant à lui quels dispositifs et partenariats il met à la disposition des fonctions publiques pour les accompagner vers le taux d’emploi exigé par la loi (6%).Depuis septembre 2008, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a ainsi déjà mobilisé plus d’un millier de personnes sur tout le territoire.

Le FIPHFP, Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique finance les actions de recrutement ou de maintien dans l’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique (aménagements de postes, formations, apprentissage…). Mis en place en juin 2006, le FIPHFP a conventionné avec 100 des principaux employeurs publics (ministères, Villes, Conseils généraux et régionaux, hôpitaux…), regroupant plus de 40% des effectifs des trois fonctions publiques. Le total des engagements financiers souscrits en 2008 par le Fonds s’établit à plus de 135 M E.