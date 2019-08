Emploi des personnes handicapées : la CCI Essonne montre l’exemple

A l’heure du bilan de la 5e édition du Handicafé qui s’est tenue le 26 mai dernier, la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne poursuit son engagement en faveur de l’emploi des personnes handicapées et signe un nouveau partenariat avec l’ADEE (Association pour le Développement Economique et l’Emploi). Alors que le bilan des dernières rencontres Handicafé s’annonce des plus prometteurs avec près de 60 candidats présents, 23 entreprises à la recherche de leurs futurs employés, 190 rencontres candidats-recruteurs et plus d’une vingtaine d’entretiens individuels programmés dans les semaines suivant l’opération, la Chambre de commerce et d’industrie poursuit sa démarche en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Elle vient d’adopter ce jour en Assemblée générale une délibération en vue d’établir un nouveau partenariat avec l’ADEE et a voté une subvention. Membre fondateur de l’ADEE, dont l’une des missions est de contribuer au développement économique du territoire et de l’emploi, la CCI Essonne a souhaité lui apporter son soutien en signant une nouvelle convention de partenariat. Cette dernière a pour objet de mettre en place des actions en faveur de l’information et de l’accompagnement des entreprises dans la gestion de la loi « Handicap » de 2005.*

100 entreprises essonniennes informées, 40 diagnostiquées

L’ADEE s’engage ainsi à réaliser de nombreuses actions : Informer l’ensemble des acteurs concernés (AGEFIPH, ESAT, Cap Emploi, SAMETH, Pôle Emploi…) Prospecter et sensibiliser les entreprises ressortissantes de la CCI Essonne

Analyser et diagnostiquer les besoins des entreprises

La CCI Essonne poursuit ainsi une campagne forte de mobilisation des entreprises pour l’emploi des personnes handicapées.