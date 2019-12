Emploi des personnes handicapées : il faut faire tomber les tabous

Bernard Cauchy est responsable de la Mission handicap au sein de la Société Générale. Dix-huit mois après la signature de l’accord d’entreprise, il fait avec nous le point sur une politique qui porte ses fruits.

Handirect : Donnez-nous quelques chiffres pour l’année 2008 ?

Bernard Cauchy : Globalement, nous aurons réussi, par rapport à l’année 2006, à plus que tripler les recrutements. D’une vingtaine par an, nous sommes passés en 2008 à 70 au minimum alors que l’accord en prévoyait 40. Il est intéressant de constater que l’on aura fait environ 150 opérations de maintien dans l’emploi cette année et que l’on aura entre 60 et 100 inscriptions RQTH (reconnaissance statut travailleur handicapé). Parallèlement, le chiffre d’affaire réalisé avec le milieu protégé a doublé et nous avons accompagné cette politique par d’importantes actions de communication et de sensibilisation, en interne, vis-à-vis des managers et des équipes et en externe, en participant à des forums.

H. : Parlez-nous de cette politique.

B.C. : En 2008, nous avons participé à 50 forums dont 18 dans le cadre de la semaine de l’Emploi. Nous avons collecté quelques 700 CV sur lesquels nous en retiendrons probablement 150 ou 160 pour les approfondir. Les CV sont plus adaptés qu’ils ne l’étaient l’an passé. C’est un sentiment partagé par d’autres professions, qui constatent que le recrutement sera sans doute plus facile. La seule difficulté que nous allons rencontrer est due à la crise économique. Il est certain que nous allons assister à une réduction globale du volume d’embauche. Nous recrutons environ 5500 personnes par an, il est certain que nous ne partons pas sur cette base en 2009…

H. : Donc, plus de déficit de formation ?

B.C : Sur les 5 500 personnes recrutées cette année, plus de 80% avaient un niveau Bac + 2, voire plus. L’an passé, je trouvais difficilement des candidats qui dépassaient le niveau Bac. Nous menons un travail de fond avec les grandes écoles et les universités afin qu’elles ouvrent plus largement leurs portes aux bacheliers handicapés qui n’osent pas aller plus loin dans leurs études. Il faut faire tomber les tabous. Nous proposons également, dans le cadre de Handiformabanque, une formation en alternance aux personnes de niveau Bac pour les accompagner vers l’emploi. Ils peuvent ainsi devenir téléconseillers chargés de l’accueil clientèle. Nous sommes partie prenante de cette action depuis ses débuts et sur chacune de sessions qui se déroule en France, nous « réservons » deux postes. Deux personnes sont ainsi en fin de processus d’adaptation et, en février, ils intégreront la Société Générale.