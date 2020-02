Emploi des personnes en situation de handicap : Un ouvrage à découvrir

De la culture de la RSE à l’émergence de nouvelles formes de travail : Gérard Lefranc et Karine Gros explorent les pistes pour améliorer l’emploi des personnes en situation de handicap



Composé par des acteurs de l’insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap, l’ouvrage « Emploi et handicap – De la culture de la RSE à l’émergence de nouvelles formes de travail » interroge la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en la considérant comme un levier d’évolutions du management et de l’environnement du travail. Il questionne la variabilité des situations de travail, les environnements d’accompagnement, la notion de capabilité, les comportements de résilience, le sentiment d’efficacité personnelle et le pouvoir d’agir. Il propose différents exemples de dispositifs d’accompagnement et d’inclusion des personnes en situation de handicap afin de mettre en exergue de nouvelles formes de management et d’accompagnement.

Un ouvrage qui s’adresse aux managers, chargés de recrutement, référents handicap et chargés de mission handicap des organismes publics et des entreprises privées, mais aussi aux chargés d’insertion handicap, référents diversité, référents RSE, cadres RH, cadres d’entreprise en charge de santé et sécurité au travail.

« Emploi et handicap – De la culture de la RSE à l’émergence de nouvelles formes de travail », Karine Gros et Gérard Lefranc. Préface de Marie-Anne Montchamp, présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). ESF Éditeur, Actions sociales. 192 pages, 22,90 euros.

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage dans les lieux de vente habituels, sur les plateformes de vente en ligne, et sur le site de son éditeur : https://www.esf-editeur.fr/produit/emploi-et-handicap/