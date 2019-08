Emploi des étudiants handicapés : Régine-Paméla Tsogo déficiente auditive, 1ère au concours ISAM

Après avoir suivi un DUT GEA, Régine-Paméla TSOGO, a décroché ce matin la première place au jury d’admission de l’ISAM avec une note de 16.30 de moyenne. Elle suivra son cursus dans le cadre d’un apprentissage à la Caisse d’Epargne de Picardie où elle commence en septembre prochain. Elle était suivie depuis deux ans par l’équipe de la mission handicap du Groupe Sup de Co Amiens. Agée de 20 ans, Régine-Paméla arrive à suivre les conversations en lisant sur les lèvres, elle a réussi à avoir ses stages de 1ère année et 2e année DUT grâce aux forums entreprises de Sup de Co dans lesquels le groupe présente ses actions pour l’emploi des étudiants handicapés. Elle a également eu son apprentissage par le réseau entreprises handi-accueillantes de Sup de Co Amiens.

Depuis deux ans elle était suivie par Nathalie Bertin Boussu, référente handicap du Groupe Sup de Co Amiens et coachée par Corinne Casenove pour la préparation de son CV et de sa lettre de motivation ainsi que pour l’amélioration de la qualité de l entretien de recrutement.

Rappelons que le Groupe Sup de Co Amiens s’est vu confier en juillet 2008 par l’AGEFIPH (Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) la mission d’accompagnement et d’intégration dans le monde du travail des étudiants handicapés de toute la Picardie (Somme, Oise et Aisne). A ce titre Nathalie Bertin Boussu, a mis en place de nombreuses actions visant à favoriser la rencontre entre des étudiants handicapés et des entreprises.

A propos du Groupe Sup de Co Amiens

« Nous cultivons l’art d’entreprendre » un engagement que revendique l’ensemble du Groupe Sup de Co Amiens :

• l’ESC Amiens, Master en Gestion ( bac +5) permet à chacun de ses étudiants (plus de1000 cette année) de construire son propre parcours en s’orientant vers une des ces 6 filières : classique ; Science Politique (qui permet d’acquérir deux diplômes un master et la licence en Science Politique) ; internationale ; apprentissage ; Music & Theater et Management et Lettres modernes (qui permet également d’obtenir deux diplômes un master et une licence en Lettres modernes) .

• L’ISAM, (près de 350 étudiants cette année) développe des formations de middle management (Bachelor bac+3) à vocation professionnelle. A côté des 3 options « généralistes » (finances, marketing et affaires internationales), l’ISAM a ouvert, en partenariat avec des acteurs importants de la profession, des options à vocation professionnelle (Gestion à la Relation Client, International Resort and Tourism Management, Banque, Grande distribution ; Marketing sectoriel) et une filière Chine.

• « Formation tout au long de la vie » : organisme de formation continue aux domaines de compétences diversifiés : relation client, management, gestion de la qualité de service…

Le Groupe Sup de Co Amiens qui a entamé une démarche de certification AACSB a vu la pré-accréditation acceptée.

Outre ses partenaires institutionnels, le groupe Sup de Co Amiens Picardie coopère avec plus de 250 universités à travers le monde, avec l’Université de Picardie Jules Verne et avec des laboratoires universitaires de recherche dans le cadre de ses activités de recherche appliquée en gestion.

Poursuivant sa politique en faveur de la diversité entamée en 2006, le Groupe Sup de Co Amiens est membre de AFMD (Association Française des Managers de la Diversité).

