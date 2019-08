Emploi dans les collectivités territoriales : des efforts restent à faire

Le site Internet Emploi-Collectivites.fr a réalisé une enquête sur l’emploi des personnes handicapées dans les collectivités territoriales. Menée au travers d’un questionnaire, elle cherche à observer les conditions dans lesquelles se déroule l’emploi des personnes en situation d’handicap au sein des mairies, conseils généraux, conseils régionaux et intercommunalités.

Sur les 228 collectivités interrogées, en moyenne 38,8 personnes handicapées travaillent au sein des collectivités territoriales, pour un effectif moyen de 941,9 agents. On atteint ainsi un pourcentage de 4,1%. La compensation s’effectue souvent par des ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail).

De manière plus précise, ce sont les conseils régionaux qui emploient le plus de travailleurs handicapés (103,1 en moyenne) ; viennent ensuite les conseils généraux (86 en moyenne), les intercommunalités (38,6 en moyenne) et enfin les mairies avec 29,3 en moyenne.

Si le taux de travailleurs handicapés embauchés est loin d’être catastrophique, des efforts restent à faire pour une meilleure insertion.

Miser sur la formation et la sensibilisation interne

Ainsi parmi les collectivités interrogées, uniquement 16,2% d’entre elles disposent d’une mission handicap et 28,5% de référents handicap. Aujourd’hui, seulement 12,3% ont signé une convention avec le FIPHFP.

La formation s’avère être un des moyens les plus utilisés par les collectivités pour favoriser l’emploi des personnes handicapées. Par exemple, le conseil général de Seine-et-Marne met en place une action de formation sur neuf mois afin d’accompagner les agents reconnus inaptes définitivement à leur fonction à s’intégrer. Cette initiative facilite également leur reclassement.

La sensibilisation participe aussi au recrutement des personnes handicapées. La mairie de Valenciennes, par exemple, a organisé un séminaire « handicap » afin de sensibiliser l’ensemble du personnel municipal.

Plusieurs collectivités se servent de leurs outils de communication pour sensibiliser son personnel sur ce sujet, avec notamment la parution d’articles dans le journal interne. Clermont-Ferrand s’est, quant à elle, montrée novatrice avec la réalisation de deux courts métrages sur l’intégration professionnelle de deux personnes handicapées employées dans la collectivité.

Obliger les agents handicapés à se déclarer ?

Cette enquête a été aussi l’occasion pour les collectivités interrogées de s’exprimer sur les difficultés rencontrées pour arriver à une meilleure insertion professionnelle les personnes handicapées. Plusieurs d’entre elles ont ainsi émis des suggestions. Communiquer d’avantage pour faire tomber les freins concernant l’embauche de cette catégorie de personnes semble un point crucial.

Un grand nombre de collectivités souhaite être informées de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de ses agents. En effet, les effectifs des travailleurs handicapés sont beaucoup plus importants en réalité mais l’employeur n’a aucun moyen de le savoir. « Les personnes qui ne veulent pas faire reconnaître leur handicap : cela complique parfois la gestion du personnel quand ils sont déjà agents et les empêche de bénéficier des mesures qui leur sont destinées », témoigne la mairie de Pessac dans l’enquête.

Ainsi, les collectivités proposent une obligation de déclaration par les agents, qui malgré les informations ou la sensibilisation ne souhaitent pas se signaler ou refusent de se reconnaître handicapés. Certaines collectivités avance l’idée de mettre en place des mesures incitatives pour amener les personnes handicapées à se déclarer spontanément et permettre ainsi un meilleur accompagnement comme le fait, par exemple, la mairie de Dunkerque. Il s’agit d’informer massivement les personnes handicapées sur l’intérêt de se faire connaître pour un meilleur accompagnement.

Par ailleurs, l’obligation de nomination d’un référent handicap sur le mode des ACMO (agents chargés de la mise en œuvre de l’hygiène et de la sécurité) au sein des collectivités pourrait être une incitation peu coûteuse et efficace.

Plus de subventions et de clarté

Certaines collectivités suggèrent un subventionnement plus régulier sur les aménagements lourds (ascenseurs…) afin de réellement optimiser l’insertion au sein du travail. Plusieurs d’entre elles ont proposé de ne pas faire des frais d’aménagements. Ainsi la mairie de Colmar souligne : « une prise en charge directe par le FIPHFP des actions et équipements à destination des personnes handicapées (et non le remboursement des frais que la collectivité doit avancer) ».

Autre obstacle mis en exergue par le travail de Emploi-Collectivites.fr : la difficulté de se repérer dans l’univers de l’emploi des personnes handicapées. L’enquête rapporte qu’il existe tellement d’interlocuteurs dans le domaine du handicap (MDPH, CAP Emploi, Sameth, Pôle emploi, associations diverses…) qu’une clarification des missions de chacun serait nécessaire. « Entre les organismes publics, les associations et autres intervenants, c’est parfois un peu confus. Peut-être les CDG (centres de gestion) auraient-ils un rôle plus fort ou mieux identifié à jouer dans ce domaine ? », s’interroge la mairie d’Annecy.

Sur un plan général, les collectivités se « plaignent » de ne pas disposer suffisamment de candidatures. Le terme « d’échanges » de candidatures ou de « transferts » revient souvent, mettant en exergue la possibilité de disposer plus facilement de candidatures.

La mairie de Coutances propose par exemple « que le Centre de Gestion ou la Maison du handicap centralisent les candidatures et nous permettent ainsi de disposer d’une petite base de données. Ainsi pour chaque poste à pourvoir nous pourrions consulter cette base. »

Si la collectivité n’atteint pas les 6 % d’emploi de personnes handicapées, les deux principales solutions retenues pour compenser le nombre d’unités manquantes lors de la déclaration au FIPHFP sont l’appel à la sous-traitance par ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) et le paiement de la contribution au FIPHFP.

Source : Synthèse de l’enquête nationale « L’Emploi des Personnes en Situation de Handicap dans les collectivités territoriales » réalisée de juillet à novembre 2010 par www.emploi-collectivites.fr

L’étude a été réalisée auprès de 228 collectivités :

– 172 villes soit 75.4%

– 20 conseils généraux soit 8.8%

– 12 communautés de communes soit 5.3%

– 11 communautés d’agglomération soit 4.8%

– 10 conseils régionaux soit 4.4%

– 3 communautés urbaines soit 1.3%