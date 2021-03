Émission de radio sur le handicap : Changer de regard avec Mylan Douthe

Ecouter article Ecouter article





Mobilité Augmentée, l’émission de radio qui veut changer le regard sur le handicap

Malgré l’épidémie de Covid-19, l’émission créée par Mylan Douthe, coordinateur de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse d’APF France Handicap, en 2018 a pu reprendre son émission sur le handicap en direct le mercredi 17 mars dans les locaux de RIG FM, une radio bordelaise locale. L’émission aura lieu une fois par mois, le mercredi de 14h30 à 15h30. Elle est diffusée sur la fréquence 90.7 FM dans la région de Bordeaux et sur le site : https://ecouterradioenligne.com/rig-bordeaux/

Il sera bientôt possible de retrouver les replays sur la page Facebook de l’émission et autres réseaux sociaux (Instagram, Twitter).

Mylan Douthe anime cette émission de radio, accompagné de deux amis qui coaniment à ses côtés, Alexandre Pelissier – membre associé du conseil APF de département de la Gironde et représentant du centre ressource Aquitain sur la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap – et Anthony Raillard – administrateur de Espace 33. Il reçoit également des invités, comme ce mois-ci avec Clément Blanchy – membre de la jeune chambre économique de Bordeaux – venu parler des stéréotypes dont sont victimes les personnes en situation de handicap en matière entrepreneuriale.

“J’ai laissé de côté certaines craintes, liées à mon manque d’expérience, et j’ai accepté l’offre. Je me suis dit que c’était extrêmement important d’avoir ce genre d’opportunités en tant personne en situation de handicap. En effet, on nous laisse rarement nous exprimer, on a plutôt souvent tendance à faire pour nous mais sans nous”, témoigne Alexandre.

Cette émission de radio sur le handicap est née d’un constat : le manque de connaissances qui entoure trop souvent le handicap, qui encore aujourd’hui fait peur, même si de nombreux progrès ont été réalisés depuis la loi de 2005. Il est possible de remédier à cette fameuse « présomption d’incompétence » dont les personnes en situation de handicap sont encore trop souvent victimes.

Un peu moins d’une heure d’antenne, avec des débats. Chaque fois, les invités répondent aux questions des animateurs, avec une obligation : donner des exemples concrets, être encré dans le réel. Leurs interventions sont entrecoupées de pause musicale.

À travers ce projet d’émission de radio sur le handicap, « c’était important de sensibiliser l’opinion publique en donnant la parole, aussi bien aux personnes en situation de handicap qu’aux personnes valides. Cela permet de démontrer que des synergies sont possibles » explique Mylan, à l’origine du projet.

Cet échange de vision, pas toujours aussi éloigné qu’on pourrait le croire, est un vrai moment de partage. À ce jour, les retours sont positifs. De nombreuses personnes saluent le principe et l’initiative.

Cependant, Mylan explique « nous réfléchissons à la façon de mieux structurer cette émission de radio sur le handicap dans un avenir proche pour qu’elle touche un public encore plus large. Peut-être en permettant aux auditeurs d’intervenir par téléphone. Notre volonté collectivement c’est que ce projet agisse comme un démonstrateur, « le pouvoir de l’exemple » , afin que demain, les compétences des personnes en situation de handicap soient véritablement prises en compte.

En photo principale : Mylan Douthe.