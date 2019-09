Emission Action Discrète du 13 février 2010 : l’Unapei a reçu aujourd’hui les excuses de Canal +

Suite à la diffusion d’un reportage réalisé par les membres de l’équipe d’Action Discrète se faisant passer pour des sympathisants de Georges Frêche, tenant des propos insultants vis-à-vis des personnes handicapées mentales, l’Unapei exigeait des excuses de la part de Canal +. L’Unapei a reçu aujourd’hui les excuses attendues et n’engagera donc pas de poursuite.

« L’Unapei peut maintenant assurer à ses adhérents le fait que Canal Plus n’avait aucunement l’intention de nuire. Ces excuses sont très importantes pour les personnes handicapées et leurs familles qui se sont senties insultées. Le poids des mots est à mesurer. Les mots choisis par Action Discrète pour désigner les personnes handicapées mentales sont trop souvent employés. Il faut les bannir peu importe le contexte dans lequel ils ont été utilisés » déclare Régis Devoldère, Président de l’Unapei.

À propos de l’Unapei

Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis :

Créé en 1960, l’Unapei est le premier mouvement associatif français œuvrant pour la représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées mentales. Les associations affiliées à l’Unapei agissent pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées mentales, favoriser leur insertion et leur permettre de vivre dignement avec et parmi les autres.

L’Unapei est un mouvement national qui fédère près de 600 associations présentes au niveau local (Apei, Papillons Blancs, Chrysalide, Envol…), départemental (Adapei, Udapei, Association tutélaire) et régional (Urapei).

Plus d’informations sur : www.unapei.org