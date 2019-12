Embauche des personnes handicapées: nouvelle campagne avec le cuisinier handicapé de Topchef

Après le “succès” de sa précédente campagne, le Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) a décidé de relancer sa campagne publicitaire avec Grégory Cuilleron, handicapé rendu célèbre par son passage dans l’émission culinaire Topchef.

L’an dernier, le jeune homme, qui est né sans avant-bras gauche, avait succédé à Jamel Debouzze comme ambassadeur du fonds. La campagne se déclinera jusqu’à la fin du mois de mars à la télévision, dans la presse écrite et sur internet, a précisé l’Agefiph, qui entend agir pour que “la représentation du handicap en situation professionnelle soit reconnue comme légitime”. Avec son slogan “c’est normal”, elle vise à “faire changer le regard et les comportements face au handicap dans la vie au travail”. Créé en 1987, l’Agefiph est administrée par les syndicats, le patronat et des associations et financée par les entreprises qui ne respectent pas l’obligation légale d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés.

(AFP)