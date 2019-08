Elise ouvre à Tours et Chateauroux

Le réseau ELISE (Entreprise Locale d’Initiatives au Service de l’Environnement) s’enrichit de 2 unités supplémentaires à Tours et Châteauroux.

C’est l’Entreprise Adaptée INDRE ATELIERS, implantée dans ces 2 villes qui vient de signer un partenariat avec ELISE. Ce partenariat va lui permettre de mettre en œuvre dans sa Région le procédé ELISE, et bénéficier de la marque et de la force du Groupe ELISE.

Déjà développé dans le Nord-Pas de Calais (Lille, Douai, Cambrai), en Région parisienne (Argenteuil, Saint Maur des Fossés), à Lyon, Saint Etienne, Marseille, en Savoie et en Aquitaine, le réseau ELISE compte désormais 12 unités en France.

Les bureaux des entreprises et établissements de Tours et Châteauroux peuvent maintenant faire appel elles aussi au procédé ELISE de collecte et de recyclage. ELISE est le numéro 1 en France de la valorisation des papiers-cartons, piles, cartouches, gobelets, bouteilles plastiques, canettes, ampoules, tubes néon, DEEE, … et compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs, dont plus de 100 personnes handicapées ou en insertion.

Pratique

www.elise.com.fr