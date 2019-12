Élise Lyon : Une entreprise adaptée au service du développement durable

Favoriser le développement durable tout en créant des emplois utiles aux entreprises et à la société : telle est la raison d’être d’Élise, réseau d’entreprises adaptées spécialisées dans le tri des déchets de bureaux. Nous sommes allés à la rencontre de l’équipe d’Élise Lyon, entreprise membre de ce réseau.

« Le réseau Élise est né il y a quelques années dans le Nord de la France avec une première entreprise créée à Lille, raconte Gaëtan Lepoutre, fondateur et gérant d’Élise Lyon. L’idée est partie du constat que dans les bureaux, 90% des déchets générés peuvent être recyclés ». C’est ainsi que la première entreprise Élise a été créée et que les autres ont suivi, avec pour objectif d’améliorer la gestion des déchets en entreprise tout en créant des emplois durables grâce à cette économie. À cette démarche s’est ajoutée une dimension solidaire : le fait de favoriser au maximum les personnes en situation de handicap dans cette création d’emplois, en créant prioritairement des emplois adaptés.

Des emplois utiles

Créée en 2011, Élise Lyon compte aujourd’hui neuf salariés, dont six disposant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé : trois agents de collecte et trois agents de tri, les autres étant des agents administratifs.

« Dans un premier temps, notre action est directement tournée vers les entreprises, explique Gaëtan Lepoutre. Nous devons les aider à rendre facile et efficace le tri des déchets dans leurs bureaux (papiers, canettes, documents confidentiels, cartouches d’encre…). Cela passe par la mise à disposition de contenants adaptés à chaque type de déchets et par des mesures de sensibilisation lors desquelles nous expliquons le cheminement des déchets triés et l’intérêt du recyclage ».

Une fois équipées, les entreprises clientes – ou leurs sociétés de ménage – rassemblent les déchets récoltés dans chaque service et les vident dans des bacs de toutes tailles loués par les entreprises et entreposés dans un lieu connu des salariés d’Élise. C’est alors qu’interviennent les collecteurs d’Élise. Au volant d’un camion, ils ont pour rôle d’aller collecter les déchets stockés dans les bacs des 400 sites clients d’Élise Lyon. Chaque entreprise détermine au préalable la fréquence de ses collectes avec la possibilité d’ajouter une collecte ponctuelle en cas d’événement particulier. De retour dans les locaux d’Élise, les collecteurs déchargent les bacs, les pèsent et passent le relai aux agents de tri.

Les trieurs commencent par déposer en zone de destruction les déchets classés confidentiels par les entreprises clientes. Les autres déchets partent en zone de triage manuel, où les agents de tri sont chargés de distinguer et classer les nombreuses catégories de produits à recycler : papiers blancs, papiers gris, cartons, couleurs, journaux, magazines, cartouches d’encre, matériel électronique, canettes, gobelets, bouteilles… « Le papier non froissé est toujours préférable car il utilise moins de volume », précise Gaëtan Lepoutre. Lorsque ces étapes sont terminées, les déchets sont entreposés jusqu’à ce qu’ils soient revendus aux structures souhaitant les recycler (papeteries…). « Nous veillons à ce qu’ils soient traités en France ». Élise Lyon a ainsi trié 100 tonnes de déchets en 2012, et 400 tonnes en 2013, son défi étant d’atteindre 1000 tonnes sur l’année 2014.

Des recrutements à venir

En pleine croissance, Élise Lyon répond à une demande des entreprises de plus en plus importante. Ainsi, elle prévoit de recruter d’ici à fin 2014, de deux à quatre salariés supplémentaires, essentiellement sur des postes d’agent de collecte.

« Ces postes sont ouverts à des personnes :

– capables de travailler en autonomie, notamment au volant d’un véhicule,

– titulaires du permis de conduire,

– faisant preuve d’un bon relationnel,

– ayant une certaine force physique pour pouvoir manipuler les bacs ».

Pour postuler, envoyez votre candidature par mail à : elise.lyon@elise.com.fr.

Des offres d’emploi sont également disponibles régulièrement sur les sites des douze autres structures Élise de France. Pour en savoir plus : www.elise.com.fr.