Eliance signe sa première Convention avec l’Agefiph pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées

Eliance, acteur majeur de la Restauration de Concession et de Travel retail et filiale du groupe Elior, signe ce 18 février avec l’Agefiph, Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, une première convention de partenariat pour l’insertion et le maintien dans l’emploi de personnes handicapées pour trois de ses marchés (Aéroports, Gares, Loisirs & Services). Le marché Autoroutes ayant signé le 29 avril 2008 un renouvellement d’accord collectif, cette signature vient confirmer l’engagement d’Eliance dans sa démarche d’intégration de salariés handicapés.

En 2007, Eliance, avec le soutien de l’Agefiph et d’un cabinet prestataire, a réalisé un audit de sa politique d’emploi de personnes handicapées sur les marchés Aéroports, Gares, Loisirs & Services. Ce diagnostic a permis à la Direction d’Eliance d’avoir une vision concrète de la problématique d’intégration des personnes en situation de handicap. Une stratégie pertinente et efficace en matière d’intégration et de maintien dans l’emploi des salariés handicapés a pu être définie. Pour Jean-Marc Carrié, Directeur des Ressources Humaines d’Eliance « il est important de prendre en compte la diversité des métiers et les spécificités des activités des trois marchés Aéroports, Gares, Loisirs & Services dans la mise en oeuvre de notre politique d’emploi des personnes en situation de handicap ».

La présente convention poursuit les objectifs suivants :

• mettre en oeuvre de nouvelles actions dans le cadre de la politique globale de responsabilité sociétale d’Eliance,

• permettre à l’entreprise de passer d’une gestion ponctuelle de l’obligation d’emploi à une gestion structurée et structurante de l’emploi des salariés handicapés inscrite dans la durée,

• mettre en oeuvre, suivre et piloter, avec le soutien technique et financier de l’AGEFIPH, sa politique d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, dans le cadre d’une démarche globale,

• atteindre l’obligation des 6% des effectifs de manière progressive et différenciée selon les sites.

Ainsi, sur les 3 marchés qui font l’objet de cette convention, Aéroports, Gares, Loisirs & Services, Eliance espère doubler son taux d’emploi dans l’ensemble des 35 établissements assujettis. Au total, 74 personnes devraient être recrutées dont 14 en contrat en alternance, d’ici fin

septembre 2010.