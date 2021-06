Élections régionales et handicap : Les propositions des candidats

Ecouter article Ecouter article





Comment le thème du handicap est-il abordé par les candidats aux prochaines élections régionales ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir ici, à travers les interventions de plusieurs d’entre eux issus de trois grandes régions.

Dans le cadre des élections régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, nous avons proposé aux candidats de trois grandes régions – Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur – de répondre par écrit à trois questions sur leurs projets et ambitions en matière de handicap :

– Quelle place le handicap occupera-t-il dans votre politique régionale ?

– Quels seront les grands axes de cette politique en matière de handicap ?

– Quelles mesures comptez-vous mettre en place en faveur de l’emploi et de la formation des personnes en situation de handicap ?

Parmi les candidats que nous avons invités à participer à ce dossier :

Île-de-France

Valérie Pécresse, soutenue par Libres, les Républicains et l’UDI

Julien Bayou, liste Europe Écologie Les Verts

Jordan Bardella, liste Rassemblement National

Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez, liste Les Républicains

Bruno Bonnell, liste La République En Marche

Andrea Kotarac, liste Rassemblement National

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Renaud Muselier, liste Les Républicains

Thierry Mariani, liste Rassemblement National

Jean-Laurent Felizia, liste Europe Écologie Les Verts

Il s’agissait, pour chacune de ces régions, des trois candidats les mieux placés dans les sondages au début du mois de mai 2021.

À l’heure actuelle, quatre d’entre eux nous ont répondu. Ce sont donc les réponses de ces candidats et de leurs partis que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et tête de liste Les Républicains

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et tête de liste Les Républicains

Pierre Deniziot, membre de la liste de Valérie Pécresse, actuelle présidente de la région Île-de-France, liste soutenue par « Libres », les Républicains et l’UDI

Claude Boulanger–Reijnen, membre de la liste régionale Europe Écologie Les Verts menée par Julien Bayou en Île-de-France

