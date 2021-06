Élections régionales et handicap en AUVRA : Laurent Wauquiez

Ecouter article Ecouter article





Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et tête de liste Les Républicains, nous présente ses propositions en matière de handicap à l’approche des élections régionales des 20 et 27 juin 2021 en région AUVRA.

Quelle place le handicap occupera-t-il dans votre politique régionale ?

Une grande région comme la nôtre doit donner l’exemple sur les questions de handicap. Ce sont des sujets auxquels je suis personnellement très attaché. Accompagner et inclure les personnes en situation de handicap fait partie de nos priorités depuis le premier jour du mandat. Nous agissons en ce sens dans l’ensemble de nos politiques régionales, de manière transversale. Notre objectif est de prendre en compte le parcours de vie des individus quel que soit leur handicap, visible ou invisible : 80 % des handicaps sont invisibles et souvent oubliés.

Nous avons déployé des moyens humains : une conseillère spéciale en charge des politiques en faveur des personnes handicapées, Sandrine Chaix, avec une équipe et un budget dédié, pour agir concrètement, en proximité et en complément de l’action des Départements et de l’ARS. Nous avons multiplié par cinq le budget régional consacré à la politique du handicap.

Nous sommes allés au-delà des obligations réglementaires en matière d’accessibilité (transports ferroviaires, lycées, bâtiments publics…). Et nous avons tenté de combler « les trous dans la raquette » dans d’autres champs : soutien à 136 projets d’investissement d’ESAT, acteurs du médico-social mais aussi de l’activité économique et de l’aménagement du territoire.

Quels seront les grands axes de cette politique en matière de handicap ?

Nous sommes à l’écoute des acteurs associatifs avec qui nous travaillons main dans la main. Ils représentent les personnes en situation de handicap et leurs aidants, familiaux et professionnels. Les bénévoles font un travail admirable et méritent d’être entendus et soutenus.

Le handicap a été la grande cause de notre mandat avec des déclinaisons tous les ans : les troubles DYS (2017), Sport et Handicap (2018), Les accidents de la vie (2019) et Enfance et Handicap pour 2020 et 2021. Notre objectif est de changer le regard sur le handicap et développer des dispositifs innovants : mise à disposition de robots de téléprésence dans nos lycées, ouverture d’espaces familles dans les établissements de santé et les centres de rééducation, soutien aux logements-tremplins, création d’aires de jeux adaptés, mise à disposition de minibus pour les clubs sportifs, soutien aux start-ups innovantes.

Nous avons soutenu également l’acquisition de matériels ou véhicules pour les clubs sportifs afin de contribuer au développement de la pratique quotidienne du sport pour les personnes en situation de handicap, sport santé ou de loisirs mais aussi sport de haut niveau Handisport ou Sport adapté. Dans la perspective des Jeux Paralympiques de 2024 et des Global Games que nous aurons la joie et la fierté d’accueillir dans notre région à Vichy du 4 au 10 juin 2023 nous avons également lancé une ambitieuse rénovation et modernisation du Creps de Vichy avec la volonté d’être un Creps de référence, accessible à tous les handicaps.

Faire « encore plus pour le handicap », en favorisant concrètement un meilleur parcours de vie, tel est le fil rouge de notre engagement régional. Si les habitants de notre région nous font confiance, nous intensifierons ces initiatives lors des six prochaines années.

Quelles mesures comptez-vous mettre en place en faveur de l’emploi et de la formation des personnes en situation de handicap ?

Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est encore le double du celui de l’ensemble de la population en âge de travailler. Nous devons être exemplaires : c’est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour que la Région atteigne près de 11% de travailleurs en situation de handicap parmi ses agents, soit presque le double de l’obligation légale. Nous avons lancé des appels à projets « innovation et handicap » pour améliorer le quotidien des personnes handicapées et favoriser leur insertion professionnelle.

L’accès de tous à la formation et à l’emploi est pour nous une priorité, par exemple par les CARED + ou la démarche H + pour la formation. Nous donnons des outils et nous prévoyons des référents dans les organismes de formation pour un accueil adapté à chacun. La démarche H + est également déployée dans plusieurs autres thématiques (dans le sport, la culture, le tourisme et demain dans la santé ou le numérique).

Je suis persuadé que nous devons ensemble changer notre regard sur le handicap et que nous avons toujours à apprendre des personnes en situation de handicap. Notre détermination et notre engagement sont intacts pour, chaque jour, faire « encore plus » pour les personnes en situation de handicap !

En photo : Laurent Wauquiez.