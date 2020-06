Élections européennes : L’ADAPT interpelle les candidats

À l’approche des élections européennes qui se tiendront en France le dimanche 25 mai, l’ADAPT, Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, propose aux députés européens, partis et candidats, de mettre en œuvre 10 engagements citoyens. Ceux-ci ont été traduits en anglais, allemand et espagnol pour interpeller le plus grand nombre de parlementaires.

1 UNE EUROPE CITOYENNE

« Je m’engage à promouvoir une Europe solidaire et respectueuse de chaque citoyen ».

2 TOUS CITOYENS

« Je m’engage à faire respecter la mise en œuvre et l’application directe, dans chaque droit national par les États membres, des dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH), ratifiée par l’UE en 2010, afin de protéger et de garantir la jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées. »

3 VIVRE ENSEMBLE

« Je m’engage à exiger que toute politique structurelle comprenne un volet handicap et, que chaque fois que cela sera justifié, la production de normes au niveau européen puisse promouvoir une vision transversale et européenne des politiques du handicap. »

4 MIEUX CONNAITRE LE HANDICAP

« Je m’engage à favoriser l’émergence d’un socle européen commun de connaissance sur le handicap via des méthodes ouvertes de coordination (MOC) spécifiques au handicap. »

5 L’ACCÈS À L’EMPLOI

« Je m’engage à favoriser l’émergence d’un Marché du travail européen accessible aux personnes handicapées, en permettant la mobilité, l’alternance, l’apprentissage des langues étrangères et les politiques d’emploi de proximité. »

6 LES JEUNES ET L’EUROPE

« Je m’engage à mettre en œuvre l’ « Initiative Jeunes » pour les jeunes handicapés en Europe et à leur favoriser l’accès au marché du travail par la mise en place de services d’insertion professionnelle. »

7 LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« Je m’engage à favoriser la formation tout au long de la vie : pour sécuriser les parcours professionnels, valoriser les déroulés de carrière et rendre les systèmes d’accompagnement des travailleurs accessibles aux européens en situation de handicap. »

8 LA SÉCURISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

« Je m’engage à promouvoir un accompagnement durable dans l’emploi, pour favoriser la sécurisation des parcours professionnels de tous les citoyens européens. »

9 SENSIBILISATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Je m’engage à prévenir les risques de désinsertion sociale et professionnelle en Europe, en favorisant le maintien et le développement des compétences. »

10 UN EMPLOI POUR TOUS

« Je m’engage à appuyer la création d’une SEPH (Semaine pour l’emploi des personnes handicapées) européenne pour permettre de sensibiliser le grand public et de mobiliser les partenaires économiques ».

« En Europe plus de 80 millions de personnes sont en situation de handicap, soit plus de 15% de la population, commente l’ADAPT. Au-delà des autres difficultés rencontrées dans le quotidien, l’emploi reste un problème très préoccupant avec un taux de chômage de 20% qui constitue un taux moyen deux fois plus élevé que chez les personnes valides ».