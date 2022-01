Élection présidentielle et handicap : une enquête en ligne est lancée

Ecouter article Ecouter article

Dans le but de placer le handicap au cœur des programmes des candidats à l’élection présidentielle de 2022, APF France Handicap lance une enquête en ligne pour recueillir les opinions et les attentes des personnes en situation de handicap.

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2022, APF France handicap se mobilise pour placer le handicap au cœur des programmes des candidates et des candidats. C’est pour cela que l’association lance une enquête en ligne avec l’Ifop jusqu’au 28 janvier. L’objectif est de recueillir l’opinion des personnes en situation de handicap et de leurs proches sur le quinquennat qui s’achève, ainsi que leurs attentes pour la prochaine élection présidentielle et législative. En effet, le handicap concerne aujourd’hui 23 millions de citoyennes et citoyens qui représentent donc des électeurs. Ce chiffre comporte 11 millions de proches. L’objectif d’APF France Handicap est de réellement faire entendre leurs voix auprès des candidats et candidates. Rendez-vous le 7 mars pour les résultats ! Il est important de noter que l’Ifop garantit l’anonymat de vos réponses.

La France, un pays qui a encore du chemin à parcourir

Même si Emmanuel Macron, élu en 2017, a présenté le handicap comme l’une des priorités de son quinquennat, du chemin reste à parcourir sur le sol français. En effet, en septembre 2021, le Comité des droits de l’Onu, dans ses observations sur la politique du handicap en France, a constaté le retard inadmissible pris par notre pays. Et ceci, dans de nombreux domaines. Il dénonce le fait que la France n’a pas encore intégré l’approche du handicap fondée sur les droits humains et se base sur un « modèle médical et les approches paternalistes du handicap ». C’est pour cela que cette enquête permettra aux candidats des présidentielles de placer le handicap à sa juste valeur, lui qui reste trop souvent le grand oublié des débats. Il faut compter un temps de réponse d’une dizaine de minutes pour compléter l’enquête.

APF France Handicap, de nombreuses initiatives en marge de la campagne présidentielle

Mais ce n’est pas tout. En marge de la campagne pour l’élection présidentielle de 2022, APF France handicap multiplie les initiatives. En effet, pour alimenter les débats et les propositions, l’association a publié un « Mémento de mesures essentielles à l’attention des candidates et candidats » mais a également lancé une collection de « notes politiques ». APF France handicap a également initié un Débat Citoyen. Ce dernier s’intitule « Protection sociale et solidarité : Quel modèle social pour demain ? ». C’est une première pour l’association qui souhaite expérimenter une nouvelle forme de démocratie basée sur la délibération. La particularité de ce débat est de faire se croiser les regards entre personnes valides et invalides. Leurs propositions seront rendues publiques le 1er mars prochain.

Pour participer à l’enquête : https://s1.ifoponline.com/b8/cgi-bin/ciwweb.pl?studyname=118661&ID=1234&hid_pagenum=1&hid_link=1&hid_javascript=1&hid_screenwidth=1280

Tom VIGNALS