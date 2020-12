Élection et handicap : Macron et Le Pen s’affrontent

Listen to this article Listen to this article





Élection et handicap : Le sujet enfin évoqué ouvertement par les candidats lors d’un débat

Même si les différents candidats aux élections présidentielles avaient déjà donné quelques éléments concernant leurs propositions en matière de handicap, il fallait bien souvent leur tirer les vers du nez pour entendre les mots élection et handicap dans une même phrase!

Mercredi soir, à l’occasion du débat télévisé organisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en vue du second tour du scrutin de l’élection présidentielle, le sujet a enfin été abordé ouvertement par les deux candidats qualifiés au second tour.

C’est d’abord Emmanuel Macron qui a pris l’initiative d’aborder le thème du handicap, auquel il a décidé de consacrer sa carte blanche – temps de parole laissé libre à chacun des candidats pour lui permettre d’évoquer un sujet de son choix qui lui semble important. Après qu’il ait évoqué son programme et ses ambitions en la matière, Marine Le Pen lui a répondu, indiquant qu’elle était également préoccupée par ce sujet.

Emmanuel Macron a notamment déclaré vouloir maintenir le dispositif d’emploi accompagné mis en place par la loi travail, augmenter l’Allocation Adulte Handicapée (AAH), ouvrir plus de postes d’Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), et créer des postes et places supplémentaires en établissements pour accueillir de jeunes autistes, afin qu’ils ne soient pas contraints de partir vivre à l’étranger. Des points que Marine Le Pen a approuvé, ajoutant qu’elle souhaiterait également accorder une part fiscale pleine pour un enfant en situation de handicap.

Élection et handicap : une opportunité pour la visibilité et la sensibilisation

Au-delà des propositions formulées – que nous vous laissons apprécier – ces deux prises de parole au sujet du handicap nous semblent extrêmement positives en termes de visibilité. Le fait que deux personnalités politiques parlent du handicap, en direct sur plusieurs grandes chaînes de télévision et à un moment d’audience très forte, contribue à faire du handicap une thématique majeure à prendre en compte dans un programme présidentiel. Et ce tout en sensibilisant le grand public au fait que tout le monde peut, un jour ou l’autre, être concerné de près ou de loin par le handicap.

