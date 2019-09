ELA remet son prix Ambassadeur

La remise des prix se fera en présence de Xavier Darcos, ministre de l’Education nationale, Guy Alba, président fondateur d’ELA, Florent Pagny et Zinédine Zidane, parrains emblématiques de l’association. L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) met à l’honneur les actions de solidarité organisées en sa faveur dans les établissements scolaires.



Les prix Ambassadeur ELA seront remis aux élèves qui se sont illustrés à travers la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie ». Chaque ambassadeur, désigné par son établissement scolaire, est invité à cette cérémonie nationale et y sera récompensé.

Organisée depuis 1994 avec le soutien du ministère de l’Education nationale, cette opération est un véritable projet éducatif qui associe sport, santé et solidarité. Elle a déjà mobilisé plus de 2,2 millions d’élèves et leurs enseignants. Le principe est simple : les élèves sont sensibilisés à l’existence des leucodystrophies par leurs enseignants et participent à un événement sportif. Au préalable, ils cherchent des parrains qui acceptent de sponsoriser leur action. Les fonds ainsi collectés sont destinés à la lutte contre les leucodystrophies. Pour l’édition 2008-2009, plus de 225 000 élèves et plus de 740 établissements scolaires y ont déjà participé.

Lundi 25 mai à 11h00 au Musée du quai Branly – Paris 7e