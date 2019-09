ELA : Journée nationale « Mets tes Baskets » dans l’entreprise

De grandes entreprises et des institutions se mobilisent partout en France pour l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA). Le 19 mai, elles participeront à la nouvelle campagne d’ELA, « Mets tes baskets » dans l’entreprise.

Avec le soutien de la Fondation Française des Jeux, ELA a adapté à l’entreprise sa campagne menée avec succès dans les écoles de France depuis 17 ans.

La journée nationale « Mets tes baskets » permettra aux entreprises de rassembler leurs salariés autour d’un événement solidaire et de réunir des fonds en faveur de la lutte contre les leucodystrophies, des maladies génétiques cérébrales mortelles.

Le 19 mai, les salariés devront multiplier leurs pas sans pour autant modifier leur journée de travail. Pour chaque pas effectué, l’entreprise participante s’engage à reverser un centime d’euro à ELA.

Les entreprises vont plus loin et s’approprient l’événement

La plupart des entreprises participantes proposeront un temps fort durant la journée du 19 mai avec de nombreuses activités (escrime, tennis de table, squash, jogging, marche collective, danse,…). Pour l’occasion, des champions seront également présents tels que Stéphane Diagana, champion d’athlétisme et parrain d’ELA, Eric Boisse et Robert Citerne, champions olympique d’escrime, David Maillard, champion paralympique d’escrime handisport, Jean-Philippe Gatien, champion olympique de tennis de table, Anne-Sophie Mathis, championne du monde de boxe, et bien d’autres encore.

Retrouvez en annexe la liste des entreprises participantes avec la description de leurs temps forts.

Un événement solidaire, facile et fédérateur :

– Le matin du 19 mai, chaque salarié ou collaborateur reçoit un podomètre pour compter ses pas.

– 1 pas effectué = 1 centime d’euro reversé à ELA.

– Le soir, chacun précise le nombre de pas effectués dans la journée.

– L’entreprise convertit ensuite la totalité des pas en euros et les reverse à ELA.