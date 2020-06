Égalité professionnelle : de l’observation à l’action !

Participez à l’enquête annuelle sur l’égalité professionnelle d’Egal Action & Egal Obs et bénéficiez des résultats et du guide des bonnes pratiques en avant-première !

Un premier rendez-vous en webinaire le 25 juin

La crise sanitaire actuelle nous le rappelle, les inégalités entre les femmes et les hommes au travail sont toujours présentes en 2020. Secteurs et métiers genrés, double journée, inégalités salariales : plus de 82% des temps partiels sont occupés par des femmes, 62% d’entre elles sont rémunérées au SMIC et l’écart de salaire moyen en France entre un homme et une femme est de 24% en 2016 d’après l’INSEE. Malgré une évolution certaine des pratiques en entreprise, ces écarts persistent car ils sont le fruit de mécanismes bien ancrés et de stéréotypes tenaces.

Les récentes évolutions législatives dont la Loi pour la Liberté de choisir son Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 traduisent la volonté de réduire les inégalités professionnelles et rendre plus effective l’égalité salariale en soumettant les employeurs à une obligation de résultats, et non plus de moyens.

Ces modifications du cadre légal et des attentes sociétales sont complexes à appréhender et c’est pourquoi Alter Egal a créé un double projet d’appui aux acteurs et actrices de l’entreprise en Rhône-Alpes, financé par le Fonds social européen : Egal’Action et Egal’Obs.

Avec à son baromètre des pratiques professionnelles, Egal’Obs vise à identifier les actions qui font leur preuve sur le territoire, contactez-nous si vous souhaitez participer à notre enquête annuelle et découvrir les résultats et le guide des bonnes pratiques en avant-première ! [egal-obs-ra@alter-egal.fr]

Pourquoi et comment agir dans votre entreprise pour avancer vers l’égalité réelle ? C’est la vocation d’Egal’Action ! Articulant un outil d’autodiagnostic en ligne et une journée de construction collective avec d’autres entreprises de votre région, Egal Action est un parcours vers l’action ouvert à tous les acteurs et actrices de l’entreprise ! Contactez-nous pour vous y inscrire ! [ egal-action@alter-egal.fr ]

Le projet cible les entreprises des départements Rhône-Alpins, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Il s’adresse aux dirigeant·es d’entreprise, RH, représentant·es du personnel.

Pourquoi participer ?

Pour accéder au « Guide des bonnes pratiques » sur l’égalité professionnelle et au baromètre de l’égalité pro en avant-première !

Pour bénéficier d’un parcours en ligne vers l’action, gratuit, qui sera lancé au dernier trimestre 2020.

Pour construire un plan d’action concret adapté aux enjeux de votre entreprise en lien avec les partenaires de votre territoire.

Comment ?

Inscrivez-vous au webinaire de lancement le 25 juin à inscription en ligne

Ecrivez-nous pour tout renseignement : egal-action@alter-egal.fr

Le lien vers la page internet dédié au projet : https://www.alter-egal.fr/egal-obs/