L’ EFS rechercher des nouveaux talents pour ses équipes !

l’Etablissement Français du Sang( EFS ) a fêté les 10 ans de sa mission handicap l’année dernière. Cette année il lance un campagne de recrutement ouverte à tous les demandeurs d’emploi handicapés qui présentent le profil et la motivation pour rejoindre des équipes motivées.



Quelles sont les activités de l’ EFS ?

L’Établissement Français du Sang est l’opérateur civil unique de la transfusion sanguine dans notre pays. Il a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins : il assure leur collecte, leur préparation et leur distribution. Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. 10 000 personnes réparties sur l’ensemble du territoire travaillent au sein de l’ EFS et participent quotidiennement à l’accomplissement de ses missions et contribuent ainsi à soigner plus d’un million de malades chaque année.

De quand date l’engagement de l’ EFS dans l’emploi des personnes handicapées ?

Nous avons fêté les 10 ans de notre mission handicap l’année dernière. 2 conventions ont d’abord été signées avec l’Agefiph puis 2 accords d’entreprise. Notre travail a porté ses fruits : Plus de 460 personnes en situation de handicap ont été recrutées en 10 ans, et notre taux d’emploi de personnes handicapées est passé de 3,5 % en 2007 à 7,6 % en 2017. Nous préparons actuellement le troisième accord pour la période 2019 – 2022.

Quels sont les grands axes et les priorités de cette politique ?

Le recrutement de personnes en situation de handicap est notre priorité depuis 10 ans et le restera dans notre troisième accord.Nous œuvrons également pour le maintien dans l’emploi. Cela concerne une trentaine de personnes par an. Grâce à des aides techniques, humaines ou organisationnelles, le handicap est compensé. Et la personne peut exercer sereinement son métier, sa santé étant préservée. Nous souhaitons néanmoins, dans notre futur accord, renforcer ces actions de maintien dans l’emploi et mieux accompagner l’intégration des nouveaux recrutés. Nous envisageons aussi d’intégrer un nouvel axe sur l’accessibilité au sens large.

Quels profils recherchez-vous ?

Nos cœurs de métier sont des professions médicales ou paramédicales. Nous recrutons donc principalement des médecins, biologistes, pharmaciens, techniciens de laboratoire et infirmiers. Mais nous recherchons également des collaborateurs qui exercent et des métiers supports (juristes, comptables, acheteurs, communicants…) et des métiers scientifiques dédiés à la recherche. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés, quel que soit leur type de handicap, car à l’EFS, nous recrutons avant tout des compétences. L’EFS accueille aussi des stagiaires et des alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Nous avons à cœur de faire monter en qualification ces personnes en situation de handicap pour qu’elles soient davantage diplômées.

Quels sont vos atouts dans cette politique ?

Cette politique repose tout d’abord sur un engagement profond à la fois de la direction de l’établissement et de ses collaborateurs. Nous avons ainsi veillé à mettre en place des actions pérennes (aménagements de poste, d’horaires, sensibilisations et formations des acteurs et des travailleurs handicapés…) répondant aux besoins spécifiques des collaborateurs en situation de handicap tout en les coordonnant avec un travail de sensibilisation auprès de l’ensemble des équipes.

Quels sont vos objectifs et vos réussites ?

L’ EFS vise bien sûr un taux d’emploi direct de 6%, voir même de le dépasser ! Avec 5,6%, nous y sommes presque ! Mais ça n’est pas suffisant pour nous. Nous souhaitons d’ailleurs ne plus parler de handicap, mais de diversité afin que le sujet du handicap n’en soit plus un, et qu’il s’intègre dans une politique plus globale.

