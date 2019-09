Efom : six instituts spécialisés

La fondation Efom Boris Dolto accueille chaque année dans ses six départements ou instituts 900 étudiants ou stagiaires. Elle est placée sous les tutelles conjointes du conseil régional d’ile-de-france, de l’agence régionale de Santé, du Rectorat de Paris et du Ministère de la Santé. Sa spécificité est d’assurer aux titulaires de ses diplômes le plein emploi libéral ou salarié. En 2008, les formations de l’Efom école Boris Dolto ont été certifiées ISO 9001. Elles préparent à l’obtention de certificats et diplômes d’État d’une durée allant de trois mois à partir d’un niveau d’études secondaires, à trois ans après un baccalauréat scientifique et un concours d’entrée (statut d’enseignement supérieur privé). Toutes ces formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie

Le masseur-kinésithérapeute s’intéresse au mouvement, en particulier à son altération et au handicap (passager ou définitif) qui touche ses patients. Sa démarche, ses actes manuels et techniques, sa relation avec le patient, permettent de retrouver l’activité physique et sociale la plus satisfaisante possible. L’institut prépare ses étudiants à l’exercice de leur future profession, dans l’esprit initié par le Docteur Boris Dolto et compte tenu des données scientifiques actuelles.

La formation se prépare sur trois années, préalables à l’obtention du Diplôme d’État qui, seul, permet d’exercer la Masso- kinésithérapie. La formation est théorique et pratique, en institut et en stage.

Institut de Formation en Pédicurie-Podologie

Le pédicure-podologue est un professionnel de santé qui traite les affections cutanées et unguéales du pied. Il a compétence pour la conception et la fabrication d’appareillages destinés aux déformations des ongles et des orteils. L’examen clinique podologique analyse et prend en charge les troubles morphostatiques et dynamiques du pied ainsi que leurs interactions avec la cheville, le genou, la hanche, le bassin et le rachis. L’Institut prépare en trois ans au Diplôme d’État de pédicurie-podologie. Il bénéficie d’un centre de formation ultra-moderne dédié à l’apprentissage de la pratique professionnelle.

Institut de Formation Supérieure en ostéopathie

L’ostéopathe, thérapeute de première intention, suit une formation pratique et théorique pendant environ cinq années, sur des techniques manuelles visant à la conservation ou la restauration de la mobilité des différentes structures de l’organisme. La formation est ouverte aux titulaires professionnels de santé diplômés. Elle dure cinq ans à temps partiel (six sessions de quatre jours par an).

Cours préparatoires

Efom Prépa prépare aux épreuves d’admission dans différents instituts paramédicaux. Une session de septembre à mars propose des cours et travaux dirigés en petits groupes, des évaluations hebdomadaires et concours blancs dans les conditions du concours et un soutien personnalisé. Suivant les matières, le candidat a la possibilité de concourir à sept professions paramédicales.

Institut de Formation des Métiers de la Santé et du Social

L’Institut prépare au métier de visiteur médical. Celui-ci assure la promotion des médicaments et leur bon usage auprès des professionnels de santé, principalement les médecins. L’Institut prépare également au métier de délégué pharmaceutique, lequel assure la promotion et la vente des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques auprès des professionnels de la santé, principalement les pharmaciens.

Formation continue

Depuis 1980, la Fondation Efom Boris Dolto offre aux professionnels différents thèmes de formation continue en Masso-kinésithérapie et en pédicurie-podologie. Les séminaires de week-end, diplômes universitaires et certificats EFOM B. Dolto permettent aux participants de se former et d’acquérir de nouvelles compétences. Les formations se déroulent à Paris, en province ou à l’étranger, ou sur site pour répondre à des demandes spécifiques.

Pour découvrir l’Efom, rendez-vous ici !