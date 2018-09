Éducation sexuelle et handicap : Conférence le 26 septembre

La Chaire Unesco Santé sexuelle et Droits humains organise à Paris une conférence dédiée à l’ éducation sexuelle

Le 26 septembre 2018, la chaire Unesco Santé sexuelle et Droits humains organisera une grande conférence sur le thème de l’ éducation sexuelle à l’occasion de sa 4e journée internationale sur l’Innovation et la recherche en éducation à la Santé sexuelle et aux Droits humains.

Pour cette nouvelle édition le thème central sera : »En finir avec les inégalités, révolutionner l’éducation à la sexualité » pour répondre aux nouveaux enjeux de l’éducation à la santé sexuelle, pour 2030 ». Pratique : Mercredi 26 septembre 2018, de 9h00 à 17h30, Ministère des Solidarités et de la Santé, 14, Avenue Duquesne – 75007 Paris – Salle Laroque.

« Cette conférence sera tournée en direction de la population, au sens large, dont les professionnels de santé et d’éducation, précisent les organisateurs. Elle sera réalisée par des professeurs de Paris Diderot et des spécialistes nationaux reconnus sur un des enjeux prioritaires en éducation à la santé sexuelle ».

La conférence commencera à 18 heures, avec une heure de conférence en français et une demie heure de débat, elles seront suivies d’un cocktail dans le hall d’accueil de l’amphi Buffon.

Pour vous inscrire à cet événement sur l’ éducation sexuelle, rendez-vous sur le site dédié : http://shop.santesexuelle-droitshumains.org