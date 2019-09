Education nationale et secteur médico-social: l’APAJH approuve un projet de décret pour une réelle coopération

La Fédération des APAJH se félicite de l’avis favorable donné par le Conseil supérieur de l’Education, au projet de décret organisant la nécessaire coopération entre les professionnels de l’Education nationale et ceux du secteur médico-social (professionnels des Services d’éducation et de soins à domicile – SESSAD -, services et établissements spécialisés). Muni de tous les avis nécessaires, ce texte devrait enfin être publié très prochainement par les pouvoirs publics.

L’APAJH qui depuis bientôt 50 ans lutte pour une réelle mise en œuvre du Droit à l’Ecole des enfants en situation de handicap ( enfin reconnu par la loi du 11 février 2005), salue cette nouvelle avancée, car l’école et ses professionnels ( enseignants et non enseignants), ne peuvent répondre seuls, aux besoins particuliers, d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes dont le handicap justifie des aides et des soutiens spécifiques sans lesquels leur projet personnalisé de scolarité dans un établissement “ordinaire” risque de se heurter à des difficultés insurmontables, sans rapport avec les potentialités intellectuelles, relationnelles ou techniques qui leur permettent de réussir, au même titre que leurs camarades valides.

Les ministères de l’Education nationale et de la Solidarité s’étaient formellement engagés dès Mai 2006, bientôt trois ans, à publier ce décret dans un délai de 4 mois ! La Fédération des APAJH s’est dépensée sans compter avec d’autres associations et organisations, pendant ces 3 années pour obtenir sa parution, en particulier au sein du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) dont elle anime la « commission scolarisation ” depuis plus de 6 ans.

Ce texte d’application de la Loi est absolument fondamental pour la faire vivre dans son esprit comme dans sa lettre et permettre la mise en œuvre des moyens d’aide et de soutien et le travail d’équipe au service des élèves dont les difficultés l’exigent. La Fédération des APAJH se félicite donc aujourd’hui de la bonne issue de cette revendication et du succès du travail important et difficile pour lequel elle a œuvré sans relâche.