Education Nationale : des centaines de postes à pourvoir

L’Education Nationale s’est engagée depuis de nombreuses années dans le recrutement de personnes handicapées que ce soit au niveau des personnels administratifs comme des personnels enseignants. Philippe Van Den Herreweghe, Délégué ministériel, chargé de l’emploi et de l’intégration des personnes handicapées pour le ministère de l’Education Nationale, fait le point sur la situation actuelle.

En quoi consiste concrètement votre mission ?

En matière d’emploi, je suis chargé de faire des propositions aux conseillers techniques des ministres sur des solutions à mettre en place pour faciliter le recrutement et améliorer de manière qualitative le maintien dans l’emploi. En ce qui concerne la scolarisation, les interlocuteurs sont les mêmes et j’ai aussi en charge la direction de la cellule « Aide Handicap Ecole ». Cette équipe qui est composée de trois personnes, répond aux familles qui rencontrent des difficultés dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants. La cellule « Aide Handicap Ecole » est joignable toute l’année au numéro vert : 0810 55 55 00.

Quelle est la position de l’EN face au recrutement des personnels handicapés ?

Les ministères ont reçu une directive pour que l’emploi des personnes handicapées soit une priorité, car un certain retard avait été constaté et devait être rattrapé sous peine de voir le gel de la masse salariale. Nous avons mis en place à l’Education nationale, le plan pluriannuel d’insertion professionnelle des personnes handicapées pour 2008-2012 avec des objectifs très ambitieux.

Comment cette politique se concrétise-t-elle ?

Nous avons amélioré, développé et optimisé le maintien dans l’emploi. Cela passe par des actions de sensibilisation et de formation auprès de l’ensemble des agents. Les Rectorats sont régulièrement relancés sur leurs objectifs en matière de recrutement. Un plan de communication doit être mis en place avant la fin de l’année car beaucoup trop de personnes pensent encore que le handicap peut être une contrainte dans le cadre de leur évolution professionnelle.

Quels sont les moyens mis en œuvre ?

L’Education nationale a passé en 2009 une convention avec le FIPHFP. Cette convention intègre des objectifs chiffrés qui doivent être tenus. L’un de ces objectifs est le recrutement par la voie contractuelle. Les chiffres sont les suivants :

Pour l’année 2009, 591 recrutements dont 400 enseignants et pour 2010, 739 recrutements dont 501 enseignants.

Est-elle portée par le Ministère ?

Deux fois par an, un suivi des objectifs réunit l’Education nationale et Le FIPHFP par le biais d’un comité. Cette convention est reprise point par point et un compte rendu est adressé au cabinet du ministre.

Quel est le taux de PH au sein de l’EN ?

Le taux déclaré nous montre qu’il fallait agir rapidement.

2007 : 3.31%

2008 : 3.50%

2009 : 3.70%

Mais il faut aussi prendre en compte les contraintes de l’Education nationale qui emploie 1 150 000 personnes dont 850 000 enseignants. Il faudrait donc 51 000 enseignants handicapés pour répondre à la lo,i ce qui n’est pas réaliste compte tenu du peu de candidats sur le marché.

Quels sont les protocoles de recrutement ?

Le concours ou la voie contractuelle permettent l’entrée à l’Education nationale. La personne qui entre de manière contractuelle passera au bout d’un an devant une commission pour devenir fonctionnaire si elle le désire. Il faut aussi savoir qu’une personne peut postuler de manière simultanée dans plusieurs académies.

Dans quels métiers retrouve-t-on des personnes handicapées au sein de l’Education Nationale ?

IL y en a dans tous les métiers administratifs, techniques ou d’enseignement. Il y a des enseignants sourds à l’académie de Toulouse qui exercent dans des écoles ou lycées publics. Ces enseignants peuvent aussi obtenir une aide humaine pour eux s’ils en font la demande.

Que sait-on de leur niveau d’intégration ?

Pas de problème d’intégration à ma connaissance autres que ceux qui pourraient apparaître du fait d’une maladie ou d’un handicap qui obligerait la personne à interrompre son métier. Mais ce ne sont que des cas rares qui peuvent bénéficier d’une formation et évoluer vers d’autres métiers.

Que pouvez-vous conseiller aux personnes handicapées qui désirent trouver un emploi au sein de l’Education Nationale ?

J’invite les personnes intéressées à consulter le site des académies de région sur lesquels sont proposés des postes. Et si nécessaire, prendre contact avec la « mission handicap » de l’académie.