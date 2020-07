Éducation et handicap : Des baskets solidaires pour une école accessible

Handicap International et Caval lancent une collaboration, dès septembre, afin de promouvoir l’accès à l’éducation des enfants en situation de handicap.

L’accès à une éducation gratuite est un droit fondamental et universel. Pourtant, selon Handicap International, près de 32 millions d’enfants, en situation de handicap, dans les pays à revenu faible et moyen, n’ont pas encore accès à la scolarité. Souvent, les infrastructures scolaires ne sont ni accessibles ni adaptées à tous les enfants. Les enseignants utilisent, la plupart du temps, des méthodes pédagogiques basées sur le recopiant ou la répétition orale. Par conséquent, certains élèves ne peuvent pas suivre convenablement l’éducation donnée.

C’est pourquoi l’ONG Handicap International et la marque de baskets Caval ont lancé un partenariat.

Leur objectif : rendre l’éducation ouverte et accessible à tous les enfants en situation de handicap.

Caval, marque de basket engagée, sort ainsi une nouvelle paire aux couleurs de Handicap International pour la rentrée de septembre 2020. Cette collaboration permet de financer la Campagne #School4ALL. En effet, cette campagne menée par Handicap International a pour but de sensibiliser le grand public sur la nécessité d’ouvrir les portes à l’éducation à tous les enfants en situation de handicap. #School4ALL est une des priorités pour l’ONG, elle agit sur trente et un pays afin de permettre à plus de 144 000 enfants de recevoir une éducation.

Concrètement, pour chaque paire de basket achetée, au prix de base de 125 euros, Caval s’engage à reverser quarante euros à Handicap International. Par conséquent, la somme collectée grâce aux baskets contribuera à financer les actions de l’ONG sur le terrain. D’autre part, il faut savoir que cette somme reversée représente le prix d’une prothèse. Cette équivalence symbolique, permet aux acheteurs de percevoir plus concrètement le coût des actions menées par Handicap International.

Au-delà des dons, cette opération promeut le sujet de l’éducation pour les enfants en situation de handicap en y associant l’univers de la mode.

« Caval s’engage auprès de Handicap International afin de ne plus faire de la différence un handicap, mais une harmonie ! », explique Achille Gazagnes, fondateur de Caval.

Une paire de basket qui prône la différence et la solidarité

Pour correspondre au mieux au thème de la campagne, Caval a revisité son modèle phare. En effet, avec ses doubles bandes asymétriques, aux couleurs de Handicap International, sept différences se dissocient entre la chaussure droite et gauche. Quelques exemples : Caval joue sur les couleurs de l’ONG, sous les semelles « Handicap » et « International » sont inscrits, et les lettres H et I sont brodées sur les talons.

Les baskets sont fabriquées au Portugal avec des matériaux responsables. En effet, elles sont fabriquées à partir de cuir de pommes italiennes. La semelle des baskets est faite de caoutchouc recyclé. Les lacets sont quand à eux fabriqués à partir de coton biologique. Ces paires de chaussures sont certifiées végans, recyclées et entièrement made in Europe.

C’est une paire de basket qui prône l’élégance, le responsable, la solidarité et ainsi que la différence !

Handicap International et Caval signe de cette manière leur collaboration en décrivant leur paire de basket comme une mode (f)utile.

Les baskets seront disponibles à partir du 22 août au prix de 125 euros sur le site www.caval.fr

Pour en savoir plus et/ou soutenir l’ONG d’Handicap International cliquez-ici : https://handicap-international.fr/

Pour découvrir et/ou pré commander la paire de basket de la marque CAVAL : https://caval.fr/?gclid=EAIaIQobChMIt_yztf_v6gIVDflRCh1tBQejEAAYASAAEgKrxfD_BwE



Handicap International est une ONG de solidarité internationale indépendante. En effet, elle intervient depuis trente ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion. Cette ONG agit et témoigne pour répondre aux besoins des personnes handicapées et vulnérable. Elle a pour but de promouvoir le respect la dignité et les droits fondamentaux de ces personnes. Depuis ça création, en 1982, Handicap International met en place des programmes de développement dans plus de soixante pays. Ainsi, l’ONG intervient également dans de nombreuses situations urgentes.

Caval est connue pour l’asymétrie de ses chaussures. Fabriquée entièrement en Europe, la marque s’engage à utiliser uniquement des matériaux traçables et éco responsables. Caval s’engage pour la différence. C’est pour cela que cette marque de basket a décidé de collaborer avec Handicap International.

Anna Pellissier