EDF poursuit son engagement en faveur de l’intégration des travailleurs handicapés

Ce nouvel accord d’une durée de 4 ans renforce et précise les dispositifs relatifs à l’intégration du salarié handicapé tout au long de son parcours dans l’entreprise : réussite de l’accueil dans une première ou une nouvelle équipe, aménagement des postes et locaux de travail, attention portée à la facilitation de la mobilité, de la formation, nouveaux outils en matière de parcours professionnel, aides individuelles aux salariés handicapés.

Dans le cadre du programme de recrutement de nouvelles compétences du groupe EDF en France, EDF s’engage avec ce nouvel accord à recruter des salariés handicapés, à hauteur de 4 % de ses recrutements, en moyenne annuelle, avec un minimum de 60 par an. De plus, l’entreprise accueillera chaque année au moins 25 nouveaux apprentis en situation de handicap et poursuivra également son soutien à l’emploi de personnes handicapées à l’externe.

Près de 6 millions d’euros de prestations et de fournitures seront commandés chaque année aux entreprises des secteurs protégé et adapté. Un accord 35 000 heures de formation par an pour des personnes handicapées sera financé, de à l’externe en privilégiant, notamment, les actions permettant de faciliter l’accès aux emplois au sein de l’entreprise. Pour Pierre Gadonneix, Président Directeur Général d’EDF, « avec ce nouvel accord d’entreprise, EDF s’inscrit dans une tradition de valeurs dont celle, fondamentale, du respect de la personne. Ma conviction est qu’EDF a besoin de tous les talents et doit refléter la diversité de la société dans laquelle elle évolue. C’est un engagement porté au quotidien par tous les salariés de l’entreprise et le témoignage de la qualité du dialogue social au sein d’EDF. »

Enfin la société continue de mettre sa recherche et développement au service des personnes handicapées, pour améliorer leur vie quotidienne (domotique, systèmes électriques d’aide à la propulsion des fauteuils roulants manuels, logiciel de simulation pour tester l’accessibilité d’un bâtiment …). Cet accord participe de l’engagement global du groupe aux côtés des personnes en situation de

handicap, qui s’illustre notamment au travers de l’accessibilité des boutiques Bleu Ciel et des sites Internet du Groupe, du partenariat avec la Fédération Française Handisport (FFH), et avec le Comité international Paralympique (IPC).