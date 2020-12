EDF et la Fédération Française Handisport invitent le Paralympisme au cœur de Paris

Listen to this article Listen to this article

La Fédération Française Handisport et son partenaire historique EDF sont de retour sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris les 25 et 26 mai pour la 6e édition des Rencontres EDF Handisport. A 100 jours de l’ouverture des Jeux Paralympiques de Londres, l’événement célébrera les 20 ans de partenariat entre EDF et la FFH.





Gratuit et accessible à tous, les Rencontres EDF Handisport, organisé à l’Hôtel de Ville de Paris les 25 et 26 mai, représentent un moment de découverte et d’échange entre personnes valides et handicapées à travers la même passion du sport et dans une ambiance festive. Une vingtaine de disciplines paralympiques seront représentées pour cette 6ème édition afin de faire découvrir aux petits comme aux grands le handisport lors de séances d’initiation et d’ateliers de démonstration.

La Fédération Française du Sport Adapté, qui fera son grand retour aux Jeux Paralympiques cette année, sera également conviée et pourra initier le public présent à ses activités consacrées aux personnes en situation de handicap mental et psychique.

Les Rencontres EDF Handisport, un succès au rendez-vous





Depuis 5 ans, les Rencontres EDF Handisport ont rassemblé près de 60 000 personnes valides et handicapées autour de la pratique et des valeurs du handisport. Pour Gérard Masson, Président de la Fédération Française Handisport : « Après 20 ans d’une riche collaboration, c’est une fois encore main dans la main qu’EDF et la fédération ont organisé cet évènement devenu incontournable. Tous les regards sont tournés vers les Jeux Paralympiques et, à 100 jours de la cérémonie d’ouverture, nous avons à cœur de transformer le parvis de l’hôtel de ville en un lieu de fête »

L’édition 2012 aura comme fil rouge les Jeux Paralympiques





A 100 jours de l’ouverture des Jeux Paralympiques de Londres, les Rencontres EDF Handisport mettront à l’honneur les disciplines et les athlètes paralympiques. De nombreux champions français viendront partager avec le public les moments forts du paralympisme, ponctués de défis et d’initiations. Parmi eux, seront présents Arnaud Assoumani et Marie-Amélie Le Fur pour l’athlétisme handisport ou encore Elodie Lorandi et Charles Rozoy pour la natation handisport, tous membres du Team EDF et motivés par le même objectif : les prochains Jeux à Londres.

Pour Marie-Amélie Le Fur « c’est une chance inouïe de partager notre passion avec le grand public parisien à 100 jours d’un des plus grands rendez-vous de ma carrière, les Jeux Paralympiques. »

EDF, partenaire historique du mouvement handisport





Catherine Lescure, Directrice Marques et Image d’EDF déclare : « Recruter, accueillir et accompagner tout au long de leur carrière des collaborateurs en situation de handicap est une réalité pour le groupe EDF. Nous célébrons cette année nos 20 ans de partenariat avec la Fédération Française Handisport et sommes heureux d’organiser ensemble la 6e édition des Rencontres EDF Handisport, et d’accueillir le public pour soutenir les athlètes français à quelques semaines des Jeux Paralympiques de Londres 2012. »

En 20 ans, EDF et la FFH ont ainsi touché plus de 500 000 jeunes handicapés à travers différentes opérations et plus de 8 millions de Français ont assisté aux activités Handisport ou en ont entendu parler.